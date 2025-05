Cómo afectará la medida de la administración Trump a los estudiantes internacionales de Harvard

Los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para impedir que la Universidad de Harvard admita a estudiantes internacionales han golpeado el núcleo de la identidad de la universidad de la Ivy League y han inquietado a los estudiantes actuales y potenciales de todo el mundo.

La semana pasada, el gobierno dijo a los miles de estudiantes extranjeros actuales de Harvard que deben transferirse a otras escuelas o perderán su permiso legal para estar en los EE. UU. Esa decisión está actualmente en suspenso, dictaminó el viernes un juez federal, en espera de una demanda .

Harvard tiene una matrícula de unos 7.000 estudiantes internacionales, la mayoría de ellos en programas de posgrado. Es posible que ahora estos estudiantes tengan que esforzarse para decidir sus próximos pasos.

El Departamento de Seguridad Nacional tomó esta última medida porque Harvard no cumplió plenamente con las solicitudes de presentar los registros de sus estudiantes extranjeros, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una carta. Noem acusó a Harvard de «perpetuar un ambiente universitario inseguro que es hostil a los estudiantes judíos, promueve simpatías pro-Hamás y emplea políticas racistas de ‘diversidad, equidad e inclusión'».

Harvard dijo que la acción es ilegal y socava la misión de investigación de la escuela.

Esto es lo que debe saber sobre cómo afecta esta decisión a los estudiantes internacionales y qué autoridad legal tiene Noem para tomar la medida.

¿Tiene el gobierno autoridad sobre la matriculación en Harvard?

El gobierno de Estados Unidos tiene autoridad sobre quién entra al país. El Departamento de Seguridad Nacional supervisa qué universidades forman parte del Programa de Intercambio Estudiantil y Visitantes. El jueves, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que eliminaría a Harvard. El programa permite a las universidades emitir documentación a los estudiantes extranjeros admitidos. Los estudiantes necesitan esos documentos para solicitar visas para estudiar en Estados Unidos.

¿Dónde se sitúa el desafío jurídico?

Harvard presentó una demanda la madrugada del viernes para impedir que la administración Trump revoque su derecho a acoger a estudiantes internacionales. Un juez federal de Boston otorgó una orden de restricción temporal que impediría que la decisión del gobierno entrara en vigor. Mientras la orden siga vigente, los estudiantes internacionales de Harvard podrán mantener su estatus legal y Harvard podrá seguir matriculando a estudiantes extranjeros mientras se tramita el caso.

Se ha programado una audiencia sobre el caso para esta semana.

¿Se permitirá graduarse a los actuales estudiantes internacionales de Harvard?

Los estudiantes que completaron sus estudios este semestre podrán graduarse. La carta de Noem indicaba que los cambios entrarían en vigor para el año académico 2025-2026. Se espera que la generación 2025 de Harvard se gradúe esta semana.

Sin embargo, si los tribunales confirman la decisión del gobierno, los estudiantes que aún no hayan completado su título deberán transferirse a otra universidad, dijo Noem, o perderán su permiso legal para permanecer en Estados Unidos.

¿Qué porcentaje del estudiantado de Harvard está afectado?

Harvard patrocina a más de 7000 personas con una combinación de visas F-1 y J-1, que se otorgan a estudiantes y extranjeros que visitan Estados Unidos en programas de intercambio, como becas. En todas las facultades que conforman la universidad, aproximadamente el 26 % del alumnado proviene de fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, algunas escuelas y programas, por la naturaleza de su materia, tienen un número significativamente mayor de estudiantes internacionales. En la Escuela Kennedy de Harvard, que abarca políticas públicas y administración pública, el 49 % de los estudiantes tienen visas F-1. En la escuela de negocios, un tercio de los estudiantes provienen del extranjero. Y en la facultad de derecho, el 94 % de los estudiantes del programa de maestría en derecho comparado son internacionales.

¿Los estudiantes admitidos podrán inscribirse en Harvard en el otoño?

No, a menos que Harvard gane en su demanda o el gobierno cambie de postura. Antes de que Harvard presentara su demanda, Noem afirmó que la universidad podría recuperar su estatus como institución anfitriona de estudiantes extranjeros si cumplía con una lista de exigencias en un plazo de 72 horas. Estas exigencias incluyen la solicitud de diversos registros, como los expedientes disciplinarios de los estudiantes internacionales, además de cualquier grabación de audio y video de las protestas.

Harvard no había proporcionado suficientes registros anteriormente, afirmó Noem. La universidad afirmó haber enviado información al gobierno, incluyendo «miles de datos sobre toda su población estudiantil con visa F-1».

¿El gobierno había hecho esto antes?

El gobierno puede, y de hecho, expulsa a universidades del Programa de Intercambio Estudiantil y Visitantes, lo que las hace inelegibles para recibir estudiantes extranjeros en sus campus. Sin embargo, esto suele deberse a razones administrativas legalmente establecidas , como no mantener la acreditación, carecer de instalaciones adecuadas para las clases, no contratar personal profesional cualificado o incluso no operar como una institución educativa legítima. Otras universidades son expulsadas cuando cierran .

“Nunca he visto que se revoque por ningún motivo, salvo por las cuestiones administrativas que se enumeran en el estatuto”, dijo Sarah Spreitzer, vicepresidenta de relaciones gubernamentales del Consejo Americano de Educación, una asociación de universidades. “Esto no tiene precedentes”.

¿De qué otras formas ha atacado la administración Trump a Harvard?

La batalla de Harvard con la administración Trump se remonta a principios de abril. La histórica institución se convirtió en la primera universidad de élite en negarse a cumplir con las exigencias del gobierno de limitar las protestas pro-palestinas y eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Esto desencadenó una serie de acciones cada vez más intensas contra Harvard. Varias agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), han recortado sus subvenciones a Harvard, lo que ha afectado significativamente los proyectos de investigación realizados por el profesorado. Harvard ha demandado a la administración para intentar poner fin a la congelación de subvenciones.

La administración amenazó por primera vez en abril con revocar la capacidad de Harvard para acoger a estudiantes internacionales. Trump también afirmó que Harvard debería perder su estatus de exención de impuestos . Esto afectaría negativamente la capacidad de la universidad para recaudar fondos, ya que los donantes adinerados suelen donar a instituciones exentas de impuestos para reducir sus propias cargas fiscales.

¿Harvard ofrece becas a estudiantes internacionales?

Harvard otorga ayuda financiera basada en la necesidad a estudiantes de sus diversas facultades. A diferencia de las becas por mérito, que se otorgan según los logros o el expediente académico, la ayuda basada en la necesidad se otorga a los estudiantes según su capacidad para pagar la matrícula.

La admisión a la universidad de pregrado no tiene en cuenta las necesidades económicas, incluso para los estudiantes internacionales. Esto significa que la capacidad del estudiante para pagar la matrícula completa no se considera durante el proceso de solicitud. A diferencia de la mayoría de las universidades estadounidenses, los estudiantes internacionales no pagan la matrícula completa de forma desproporcionada.

En una publicación del domingo en Truth Social, Trump criticó a Harvard por inscribir a un porcentaje significativo de estudiantes internacionales.

«¿Por qué Harvard no dice que casi el 31% de sus estudiantes provienen del extranjero, y sin embargo, esos países, algunos nada amigos de Estados Unidos, no aportan nada a la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo?», escribió. «¡Nadie nos lo dijo!»

La mayoría de los gobiernos no financian los estudios en el extranjero de sus estudiantes. Con la excepción de algunos programas de becas financiados por el gobierno, la mayoría de los estudiantes internacionales pagan su propia matrícula, reciben ayuda económica según sus necesidades o obtienen becas al mérito de organizaciones externas.