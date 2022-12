‘Avatar: The Way of Water’ es una explosión de pantalla grande

Es imposible hablar de “Avatar: The Way of Water” sin sonar hiperbólico. Pero la secuela de James Cameron es una experiencia cinematográfica verdaderamente deslumbrante que te hará flotar en un éxito de taquilla.

No importa si has pasado un segundo de tu vida en los últimos 13 años pensando en lo que está pasando en Pandora o cómo se llevan Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña), asumiendo que recuerdas los nombres de sus personajes. “The Way of Water” hará que los creyentes se asombren incluso de los agonistas de “Avatar” como yo, al menos durante tres horas y 12 minutos. La película no solo es visualmente atractiva, también es espiritualmente rica: una historia simple pero penetrante sobre la familia y el mundo natural que es mucho mejor que la primera.

Sobre ese tiempo de ejecución: tres horas y 12 minutos suena excesivo, pero hay algo decididamente decadente en dedicar tanto tiempo a una película en un cine. Cuando el cineasta tiene un propósito con ese tiempo, como Cameron y muchos otros antes que él, es una experiencia única y gratificante. En otras palabras, no es una gran pregunta. Y te olvidarás de comprobar la hora desde la primera toma de la sincera exposición de Pandora y Jake sobre lo que ha estado pasando en la última década.

Él y Neytiri tienen tres hijos ahora, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) y una hija adolescente adoptada, Kiri (Sigourney Weaver), y están felices viviendo en el bosque. “La felicidad es simple”, dice. «¿Quién pensó alguna vez que un jughead como yo podría descifrar el código?» Así que, por supuesto, no puede durar. Los humanos están a la caza de Jake, con un antagonista familiar al frente de la carga. Y pronto su familia está huyendo, instalándose en otra parte de Pandora, en el agua con una nueva tribu liderada por Ronal (Kate Winslet) y Tonowari (Cliff Curtis) quienes de mala gana les otorgan refugio y tratan de enseñarles cómo vivir en el agua.

Vale la pena señalar que Cameron no ha llenado la película con una acción aturdidora, de pared a pared y una trama innecesariamente complicada. Hay largos tramos de la película en los que simplemente exploramos el entorno con los personajes, nos deleitamos en las complejidades de un arrecife o disfrutamos de la belleza de las criaturas marinas gigantes. A veces simplemente estamos sentados en el agua con Kiri, quien también está sentado en el agua. No está avanzando la acción de ninguna manera obvia. Ni siquiera es realmente desarrollar personajes. Simplemente es, y es sereno. Te imaginas que cualquiera sin su influencia tendría dificultades para justificar algo similar.

La acción también está ahí, por supuesto, y es emocionante porque te involucras en la familia y te preocupas por los niños que nunca están donde se supone que deben estar y, a menudo, están en peligro por eso. Y aunque sabemos que vendrán más secuelas, y una ya está terminada, este no es el tipo de franquicia en la que se garantiza que alguien obtendrá una muerte falsa de superhéroe. Claro que hay algunas tonterías de «Avatar», incluido el hecho de que la palabra «hermano» se pronuncia unas 8,000 veces, pero también hay algo admirable en el diálogo directo y las emociones en juego. Nadie está gruñendo su camino a través de esta terrible experiencia.

“Nunca dudes de James Cameron” se ha convertido en un grito de guerra últimamente, al menos entre los que quedan en Twitter. Es aún más extraordinario ya que las secuelas que alguna vez fueron míticas se convirtieron en una especie de broma en los años transcurridos desde la primera película. Incluso cuando la fecha de lanzamiento de “The Way of Water” en realidad se acercó a la pregunta “¿a quién le importa?” el coro se intensificó. ¿Alguien realmente pensó dos veces acerca de “Avatar”? Pero Cameron conoce bien una secuela emocionante, y el agua para el caso (y también hace referencia a sus propios grandes éxitos en esta película).

Pero luego la gente lo vio y la melodía cambió. Hay algo reconfortante en el hecho de que somos capaces de un intenso latigazo cultural colectivo. Ese «¿a quién le importa?» puede convertirse en un asombro poco cínico en un instante. ¿Es esa la magia de las películas? ¿De continuar empujando los límites de la experiencia de la pantalla grande? ¿De apostar fuerte en historias que suenan extrañas sobre ecologistas azules gigantes en lugar de superhéroes de vez en cuando? Tal vez sea solo la magia de James Cameron.

“Avatar: The Way of Water”, un estreno de 20th Century Studios en los cines el jueves, está clasificada PG-13 por la Motion Picture Association por “desnudez parcial, acción intensa, secuencias de fuerte violencia, algo de lenguaje fuerte”. Duración: 192 minutos. Tres estrellas y media de cuatro.