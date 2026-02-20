Funcionarios de DC inauguran un nuevo centro recreativo

El Distrito 8 de DC recibirá un nuevo centro de recreación, uno que recibió tanto elogios como críticas durante una ceremonia inaugural el jueves .

La directora del Departamento de Parques y Recreación de DC, Thennie Freeman, comenzó su discurso en el evento del nuevo Centro Comunitario Douglass exhortando a la multitud: «¡Despierten, Distrito 8! ¡Muevan los hombros! ¡Estamos hablando de una nueva instalación recreativa y piscina en este mismo lugar!»

“Dato curioso: esta piscina será la número ocho en el Distrito 8, la mayor cantidad de piscinas en cualquier distrito”, agregó Freeman.

La instalación, con una inversión de 225 millones de dólares y cuya finalización está prevista para 2027, incluirá un parque acuático, una piscina, un centro multimedia y un gimnasio, además de un espacio de jardín comunitario.

“Estoy entusiasmado con esto, pero también decepcionado, para ser honesto, porque podemos hacer más”, dijo Trayon White, miembro del Consejo del Distrito 8 de DC. “En ningún lugar del país se gastan $25 millones en un centro recreativo que no tenga gimnasio. Seré sincero”.

Pero White también se dirigió a la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, y le dijo: «Ha sido una líder extraordinaria. No siempre hemos estado de acuerdo, y tenemos nuestros momentos difíciles, pero en el Distrito 8, siempre estuvo ahí para apoyarnos».

Antes de tomar las palas para una oportunidad fotográfica innovadora, Bowser dijo a los asistentes: «Estoy realmente muy feliz de estar aquí».

Señaló que la parcela de seis acres para el Centro Comunitario Douglass está diseñada para adaptarse a una variedad de necesidades de la comunidad.

Bowser agradeció a los líderes de la comunidad y al personal de parques y recreación de la ciudad por su trabajo en las instalaciones recreativas del Distrito para asegurarse de que «estén llenas de vida y programación y lleven a los residentes de DC de todas las edades al siguiente nivel».

El Centro Comunitario Douglass recibe su nombre en honor al abolicionista, estadista y autor Frederick Douglass, quien vivió en lo que ahora es el Distrito 8 en Cedar Hill, un sitio histórico nacional bajo la jurisdicción del Servicio de Parques Nacionales.