El golfista Grayson Murray falleció por suicidio

Los padres del golfista estadounidense Grayson Murray, fallecido el sábado tras retirarse de un torneo de PGA, dijeron el domingo que su hijo cometió suicidio.

Murray, de 30 años y ganador de dos títulos del circuito estadounidense, abandonó el torneo Charles Schwab Challenge de Fort Worth (Texas) durante la segunda ronda del viernes aduciendo una enfermedad no especificada.

Un día después, el comisionado de PGA, Jay Monahan, conmocionó al mundo del golf al informar del súbito fallecimiento de Murray. Monahan dijo que había hablado con los padres del jugador para darles el pésame y que le habían pedido que el torneo continuara.

El domingo, Eric y Terry Murray emitieron un comunicado en el que expresaron sus dificultades para asimilar la muerte de su hijo.

«Hemos pasado las últimas 24 horas tratando de aceptar el hecho de que nuestro hijo se ha ido», afirmaron en el texto. «Nos gustaría agradecer al circuito PGA y a todo el mundo del golf por el gran apoyo. La vida no fue siempre fácil para Grayson y, aunque se quitó la vida, sabemos que ahora descansa en paz».

«Por favor, respeten nuestra privacidad mientras superamos esta increíble tragedia y honren a Grayson siendo amables unos con otros. Si eso se convierte en su legado, no podríamos pedir nada más», concluyó el comunicado.

El pasado enero, tras conquistar su segundo trofeo de PGA en Hawái, Murray abordó en público los problemas de salud mental y abuso de alcohol con los que había estado lidiando.

«No es fácil», reconoció. «Muchas veces quise rendirme. Rendirme de mí mismo, rendirme del juego del golf, rendirme de la vida a veces», dijo el golfista.