D.C. United despide al entrenador Hernán Losada

D.C. United ha despedido al entrenador en jefe Hernán Losada. El asistente de Losada, Chad Ashton, asumirá el cargo de gerente de manera interina comunicó el club.



El DC United ha perdido cuatro partidos de liga consecutivos, incluido una desastrosa derrota en casa contra Austin FC el sábado en el que el equipo concedió tres goles en los últimos 10 minutos para perder 3-2. United se recuperó la noche de ayer con una victoria por 3-0 sobre el Flower City Union de NISA en la U.S. Open Cup Lamar Hunt.



Miembro del cuerpo técnico de D.C. desde 2007, Ashton supervisó al United de forma interina después de que el predecesor de Losada, Ben Olsen, fuera despedido durante la temporada 2020.



Losada, quien fue el primer nuevo entrenador no interino del United en una década, llegó en enero pasado con mucha fanfarria después de una larga búsqueda de entrenador, prometiendo rejuvenecer el ataque del United e instalar un sistema con visión de futuro. Su mentalidad de estar en forma primero y sus tácticas de alta presión fueron un ajuste para los jugadores del United, algunos de los cuales lucharon para adaptarse a la mayor carga de trabajo.



Antes de su tiempo en el United, Losada, un ex jugador, entrenó al Beerschot AC de la primera división belga.