Una interrupción en la nube de Amazon afecta a muchos servicios en línea en todo el mundo

Un problema con el servicio de computación en la nube de Amazon interrumpió el lunes el uso de internet en todo el mundo, dejando fuera de servicio una amplia gama de servicios en línea, incluidas redes sociales, juegos, entrega de alimentos, streaming y plataformas financieras.

La perturbación y la exasperación que causó sirvieron como último recordatorio de que la sociedad del siglo XXI depende cada vez más de un puñado de empresas para gran parte de su tecnología de Internet, que parece funcionar de manera confiable hasta que de repente deja de funcionar .

Aproximadamente tres horas después del inicio de la interrupción, Amazon Web Services informó que comenzaba a recuperarse , aunque algunos usuarios aún tenían problemas. AWS proporciona infraestructura de computación en la nube en segundo plano a algunas de las organizaciones más grandes del mundo. Entre sus clientes se incluyen departamentos gubernamentales, universidades y empresas, incluyendo a The Associated Press.

El experto en ciberseguridad Mike Chapple dijo que “un proceso de recuperación lento y accidentado” es “completamente normal”.

A medida que los ingenieros implementan soluciones en toda la infraestructura de computación en la nube, el proceso podría provocar interrupciones menores, dijo.

«Es similar a lo que sucede después de un corte de energía a gran escala: mientras se restablece el suministro eléctrico en una ciudad, los vecindarios pueden experimentar fallas intermitentes mientras los equipos terminan las reparaciones», dijo Chapple, profesor de tecnología de la información en la Facultad de Negocios Mendoza de la Universidad de Notre Dame.

Amazon culpa al sistema de nombres de dominio

Amazon atribuyó la interrupción a problemas relacionados con su sistema de nombres de dominio, que convierte las direcciones web en direcciones IP, designaciones numéricas que identifican ubicaciones en internet. Estas direcciones permiten que los sitios web y las aplicaciones se carguen en dispositivos conectados a internet.

DownDetector, un sitio web que rastrea interrupciones en línea, informó en una publicación de Facebook que recibió más de 11 millones de reportes de problemas de usuarios en más de 2500 empresas. Los usuarios reportaron problemas con la red social Snapchat, los videojuegos Roblox y Fortnite, el corredor de bolsa Robinhood y la aplicación de McDonald’s, así como con Netflix, Disney+ y muchos otros servicios.

Tanto la aplicación de intercambio de criptomonedas Coinbase como la aplicación de chat Signal dijeron en X que estaban experimentando problemas relacionados con la interrupción.

Los servicios de Amazon también se vieron afectados. Los usuarios de las cámaras de timbre Ring y los altavoces inteligentes con Alexa de la compañía informaron que no funcionaban, mientras que otros dijeron no poder acceder al sitio web de Amazon ni descargar libros a su Kindle.

Muchos estudiantes universitarios y de primaria y secundaria no pudieron enviar ni acceder a sus tareas o materiales del curso el lunes debido a que la interrupción de AWS dejó fuera de servicio a Canvas, una plataforma educativa ampliamente utilizada.

«Actualmente no puedo calificar ninguna tarea en línea y mis estudiantes no pueden acceder a sus materiales en línea» debido al efecto de la interrupción en los sistemas de gestión del aprendizaje, dijo Damien P. Williams, profesor de filosofía y ciencia de datos en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.

No se conoció de inmediato el número exacto de escuelas afectadas, pero Canvas dice en su sitio web que lo utiliza el 50% de los estudiantes universitarios y de colegios en América del Norte, incluidas todas las escuelas de la Ivy League en los EE. UU.

La Universidad Estatal de Ohio informó a sus 70.000 estudiantes en sus seis campus por correo electrónico el lunes por la mañana que los materiales de los cursos en línea podrían estar inaccesibles debido a la interrupción y que «los estudiantes deberían contactar a sus instructores para consultar sobre planes alternativos». Al final de la tarde, el sistema seguía inactivo, según el portavoz Benjamin Johnson.

Registro de cortes de energía anteriores

Esta no es la primera vez que los problemas con los servicios en la nube de Amazon provocan interrupciones generalizadas.

Muchos servicios populares de internet se vieron afectados por una breve interrupción en 2023. La interrupción más larga de AWS en la historia reciente ocurrió a finales de 2021, cuando una amplia gama de empresas, desde aerolíneas y concesionarios de automóviles hasta aplicaciones de pago y servicios de streaming de video, se vieron afectadas durante más de cinco horas . También se produjeron interrupciones en 2020 y 2017 .

Las primeras señales de problemas surgieron alrededor de las 3:11 a. m., hora del este, cuando AWS informó en su panel de control que estaba investigando un aumento en las tasas de error y latencias de varios servicios de AWS en la región US-EAST-1. Posteriormente, la empresa informó que se observaban tasas de error significativas y que los ingenieros estaban trabajando activamente en el problema.

Alrededor de las 6:00 a. m., hora del este, la compañía informó que la mayoría de los servicios afectados se habían recuperado y afirmó que buscaba una solución completa. Al mediodía, AWS seguía trabajando para resolver el problema.

Sesenta y cuatro servicios internos de AWS se vieron afectados, dijo la compañía.

Sólo unas pocas empresas proporcionan la mayor parte de la infraestructura de Internet

Debido a que gran parte del mundo ahora depende de tres o cuatro empresas para proporcionar la infraestructura subyacente de Internet, «cuando hay un problema como este, puede tener un gran impacto» en muchos servicios en línea, dijo Patrick Burgess, experto en ciberseguridad de BCS, The Chartered Institute for IT, con sede en el Reino Unido.

“El mundo ahora funciona en la nube”, dijo Burgess.

Y debido a que gran parte de la infraestructura del mundo en línea está respaldada por tan pocas empresas, cuando algo sale mal, «es muy difícil para los usuarios identificar qué está sucediendo porque no vemos a Amazon, solo vemos Snapchat o Roblox», dijo Burgess.

«La buena noticia es que este tipo de problema suele resolverse relativamente rápido» y no hay indicios de que haya sido causado por un ciberataque, dijo Burgess.

“Parece un problema tecnológico clásico. Algo salió mal y Amazon lo solucionará”, dijo.

Existen “procesos bien establecidos” para lidiar con las interrupciones en AWS, así como en sus rivales Google y Microsoft, dijo Burgess, y agregó que dichas interrupciones generalmente terminan en “horas en lugar de días”.