¿Una forma realista de proteger a los niños de las redes sociales?

Ahmed Othman no está en TikTok y no quiere estarlo.

Él y su hermana menor obtuvieron iPhones cuando estaban en octavo y séptimo grado respectivamente, pero sin redes sociales, solo iMessage. Sus padres, ambos científicos informáticos, pasaron el año siguiente enseñándoles sobre las redes sociales, bombardeándolos con estudios sobre sus efectos en la salud mental de los adolescentes.

«Realmente intentaron enfatizar que las redes sociales son una herramienta, pero que también pueden ser tu peor enemigo si así lo haces», dijo Othman.

Othman, que ahora tiene 17 años, atribuye a la profunda participación de sus padres lo que él llama una “relación sana” con su teléfono. Eso incluye mantenerse alejado de TikTok.

«El algoritmo es tan potente que siento que TikTok podría no beneficiarme», dijo.

Othman, originario de Libia y vive en Massachusetts, es un caso atípico entre sus pares, casi dos tercios de los cuales están en TikTok con o sin el permiso de sus padres, según el Pew Research Center.

Los padres de Othman adoptaron un enfoque intermedio que, según un número creciente de expertos, es la forma más realista y efectiva de enseñar a los niños sobre las redes sociales: en lugar de una prohibición total o permitir rienda suelta, recomiendan una incorporación lenta y deliberada que brinde a los niños las herramientas. y la información que necesitan para navegar en un mundo en el que es casi imposible escapar de lugares como TikTok, Instagram y Snapchat.

«No se puede esperar simplemente que los niños salten al mundo de las redes sociales y aprendan a nadar por sí solos», dijo Natalie Bazarova, profesora de comunicaciones y directora del Cornell Social Media Lab. “Necesitan recibir instrucción. Necesitan tener práctica sobre cómo comportarse en las redes sociales. Necesitan comprender los riesgos y oportunidades. Y también necesitan aprender eso de una manera apropiada para su edad”.

POCAS BARANDILLAS

Los daños que las redes sociales causan a los niños han sido bien documentados en las dos décadas desde que el lanzamiento de Facebook marcó el comienzo de una nueva era en la forma en que el mundo se comunica. Los niños que pasan más tiempo en las redes sociales, especialmente cuando son preadolescentes o adolescentes, tienen más probabilidades de experimentar depresión y ansiedad, según múltiples estudios , aunque aún no está claro si existe una relación causal.

Muchos están expuestos a contenidos que no son apropiados para su edad, incluida la pornografía y la violencia. También enfrentan intimidación, acoso sexual e insinuaciones no deseadas por parte de sus compañeros y de adultos extraños. Debido a que sus cerebros no están completamente desarrollados, los adolescentes también se ven más afectados por las comparaciones sociales que los adultos, por lo que incluso las publicaciones felices de amigos podrían enviarlos a una espiral negativa.

Los legisladores se han dado cuenta y han celebrado múltiples audiencias en el Congreso ( la más reciente en enero ) sobre la seguridad infantil en línea. Aún así, la última ley federal destinada a proteger a los niños en línea se promulgó en 1998, seis años antes de la fundación de Facebook.

En mayo pasado, el Cirujano General de EE. UU., Vivek Murthy, emitió una advertencia diciendo que no hay evidencia suficiente para demostrar que las redes sociales sean seguras para los niños e instó a los formuladores de políticas a abordar los daños de las redes sociales de la misma manera que regulan cosas como los asientos de los automóviles, las fórmulas para bebés y los medicamentos. y otros productos que usan los niños. Los padres, subrayó, no pueden hacerlo todo, aunque algunos, como el de Othman, lo intentan.

Al principio, Othman quería un teléfono “con todo, sin restricciones”.

“Pero como ahora, después de que pasaron los años, realmente entiendo y aprecio lo que hicieron”, dijo.

CUANDO NO ES SUFICIENTE

Por supuesto, es posible que el enfoque de los othmanos no funcione para todas las familias. La mayoría de los padres no son informáticos y muchos no tienen el tiempo ni la experiencia para crear un curso intensivo sobre las redes sociales para sus hijos.

Pero incluso cuando los padres están atentos, eso no es garantía de que sus hijos no caigan presa de las trampas de las redes sociales.

Neveen Radwan pensó que hizo todo bien cuando les dio teléfonos a sus hijos: restringir sus cuentas, tener acceso a sus contraseñas, quitarles los teléfonos por la noche y configurar todo como privado.

“Me aseguré de que todo fuera muy, muy, ya sabes, hermético”, dijo Radwan, quien trabajó en tecnología de la información durante 20 años.

Su hija no tuvo teléfono hasta los 13 años. Comenzó a usar las redes sociales en octavo grado. Cuando tenía 16 años le diagnosticaron anorexia.

“Estábamos justo al comienzo (de los cierres de COVID) y progresó muy rápido porque estábamos en casa y ella estaba bastante en las redes sociales en ese momento”, recordó Radwan.

Ávido atleta, el adolescente comenzó a buscar entrenamientos y formas de mantenerse saludable en Instagram. Sin embargo, pronto el algoritmo comenzó a mostrarle desafíos en las redes sociales como “cómo mantener menos de 500 calorías al día” y “si quieres mantenerte delgado, debes poder caber en un columpio para bebés”. Al cabo de dos o tres meses, Radwan dijo que su hija estaba en el hospital.

Hoy, Radwan habla sobre los daños que las redes sociales causan a los adolescentes y se unió a una demanda contra Meta Platforms Inc., empresa matriz de Facebook e Instagram, que busca responsabilizar al gigante tecnológico por los daños que sus plataformas han causado a niños y adolescentes. Su hija se ha recuperado y está asistiendo a la universidad.

¿SON LAS ESCUELAS LA RESPUESTA?

Si bien los padres son definitivamente parte de la ecuación, la mayoría de los adolescentes y expertos entrevistados por The Associated Press señalaron las escuelas como el lugar clave donde todos los niños pueden aprender sobre la “ciudadanía digital”, el término general que incluye la alfabetización mediática, el ciberacoso, equilibrio de las redes sociales y ahora incluso alfabetización en inteligencia artificial.

“Tenemos educación sexual. No tenemos cosas como la seguridad en línea”, dijo Bao Le, un estudiante de primer año de 18 años de la Universidad Vanderbilt en Nashville. “Y muchos niños se están suicidando, ya sabes, mediante sextorsión por mensajes de texto. Por eso creo que es muy importante que la escuela también enseñe esto”.

Pero si bien algunas escuelas ofrecen programas de alfabetización digital o seguridad en línea, todavía son pocos y espaciados. Los docentes ya enfrentan presiones para impartir el plan de estudios regular y al mismo tiempo lidiar con la escasez de personal y problemas de financiación. No solo eso, sino que a menudo se anima a los niños a estar en las redes sociales si quieren participar en actividades extracurriculares y otros programas escolares.

Algunas escuelas optan por prohibir los teléfonos por completo , pero al igual que con las prohibiciones de los padres, los niños suelen encontrar la manera. Por ejemplo, en las escuelas que recogen los aparatos de los niños por la mañana, los estudiantes dicen que lo evitan entregando teléfonos falsos. Para eludir las prohibiciones de los padres, crean cuentas de redes sociales en los teléfonos y computadoras de sus amigos o compran teléfonos desechables para seguir usándolos después de haber entregado su teléfono oficial.

«La esperanza no es una estrategia. Y fingir que (las redes sociales) no existen tampoco es una estrategia, porque tenemos que lidiar con la vida real”, dijo Merve Lapus, vicepresidenta de extensión educativa de la organización sin fines de lucro Common Sense Media, cuyo plan de estudios de ciudadanía digital se utiliza en más de 90.000 escuelas en los EE. UU. “Nuestros niños están expuestos a ella de alguna forma. Están escuchando sobre esto con sus amigos. La presión de sentirse conectado no ha cambiado. Quiero decir, todas estas son presiones que sentimos cuando éramos niños”.

Para conectarse realmente con los niños, dijo, es mejor profundizar en las presiones que enfrentan cuando se trata de las redes sociales y validar que esas son presiones reales.

«Creo que ese es uno de los desafíos en este momento: convertirse en el centro de atención sólo cuando es problemático», dijo Lapus. «Y entonces enmarcamos estas herramientas como herramientas problemáticas muy fácilmente, muy rápidamente, y nuestros hijos dirán, simplemente no lo entiendes, no puedo hablar contigo sobre estas cosas porque no las entiendes».

LAS ORGANIZACIONES SIN LUCRO AVANZAN

Durante la última década, han surgido organizaciones sin fines de lucro y grupos de defensa, muchos de ellos dirigidos por jóvenes que surgieron de sus propias luchas con las redes sociales, para ofrecer ayuda.

Larissa May se topó con las redes sociales hace una década cuando estaba en la escuela secundaria “sin ninguna hoja de ruta” sobre sus peligros o cómo usarlas. May dijo que estaba lidiando con la depresión y la ansiedad que las redes sociales exacerbaban. En la universidad, se “obsesionó” con las redes sociales y el marketing digital y dirigió un blog de moda en el que publicaba todos los días.

“Llegué a un punto en el que pasaba más de 12 horas al día frente a mi teléfono en mi habitación, más concentrado en mi identidad digital que en el mundo que me rodeaba, mi salud mental, mi salud física, mi sueño”, recordó May. Casi se quita la vida.

El punto de inflexión llegó cuando May empezó a ir al psiquiatra casi todos los días, con instrucciones claras de lo que tenía que hacer: tomar antidepresivos, empezar a mover su cuerpo para dormir y empezar a socializar.

«Sin embargo, pasaba todo el día en mi teléfono, cosa que nunca abordaron, y estar en mi teléfono me impedía hacer todas esas cosas», dijo May. “Y no fue hasta un día en el que pensé, ya sabes, a medianoche, ¿por qué no puedo sanar? Y fue porque no había sanado mi relación con la tecnología”.

Entonces, cerró su blog de moda y comenzó HalfTheStory en 2015, con la intención de recopilar historias de jóvenes como Othman para comprender cómo les afectaban las redes sociales.

“Y lo que descubrí fue que no estaba sola en mi lucha”, dijo.

Hoy en día, HalfTheStory trabaja con jóvenes para construir mejores relaciones con la tecnología, en sus propios términos, comenzando en la escuela secundaria, incluso antes de que algunos niños tengan un dispositivo.

Para May, la abstinencia no es la respuesta a los problemas de los adolescentes con las redes sociales.

“Lo que aprendo de cada uno de nuestros adolescentes es que desearían que sus padres tuvieran más límites para ellos”, dijo. «Y creo que los padres sienten miedo porque, sinceramente, surge mucha violencia y conflicto en torno a los dispositivos».