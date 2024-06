Las disputas sobre la certificación electoral en un puñado de estados generan preocupación

En la Península Superior de Michigan, dos miembros republicanos de una junta de escrutinio del condado se negaron el mes pasado a aprobar los resultados de una elección que condujo a la destitución de tres miembros republicanos de la comisión del condado. Lo hicieron sólo después de que funcionarios estatales les advirtieran que era su deber legal registrar el recuento final de votos.

En el condado de Fulton en Georgia, que incluye la ciudad de Atlanta, donde votan los demócratas, un grupo dirigido por miembros de la administración del expresidente Donald Trump presentó una demanda la semana pasada para que un miembro republicano de la junta electoral local pudiera negarse a certificar los resultados de las elecciones primarias.

Y en Arizona, los legisladores republicanos entablaron una demanda para revertir el requisito de los principales funcionarios demócratas del estado de que las juntas locales validen automáticamente sus resultados electorales.

Los últimos cuatro años han estado llenos de batallas sobre todo tipo de arcanos electorales, incluido uno que durante mucho tiempo se había considerado una ocurrencia administrativa de último momento: juntas estatales y locales poco conocidas que certifican los resultados . Con las elecciones presidenciales acercándose en noviembre, los abogados se están preparando para aún más peleas por la certificación electoral , especialmente en los estados indecisos donde se espera que los márgenes de victoria sean estrechos. Incluso si esos esfuerzos finalmente fracasan, a los funcionarios electorales les preocupa que se conviertan en un vehículo para promover afirmaciones electorales falsas.

Trump y sus aliados han intentado utilizar esta táctica para evitar que los resultados electorales sean definitivos si pierden. En 2020, dos republicanos de la junta de escrutinio del estado de Michigan, que debe certificar el total de las boletas antes de que los funcionarios estatales puedan declarar un ganador, se negaron brevemente a aprobar antes de que uno cediera y se convirtiera en el voto decisivo. Trump aplaudió la demora como parte de su esfuerzo por revertir su pérdida que finalmente culminó con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

Durante las elecciones intermedias de 2022, algunos condados rurales conservadores intentaron retrasar los resultados de sus elecciones estatales, citando las mismas afirmaciones desacreditadas de fraude electoral que ha hecho Trump.

En Nuevo México, los supervisores de los condados rurales se negaron a certificar el voto primario del estado hasta que fueron amenazados con ser procesados . En el condado de Cochise, en el sureste de Arizona, dos supervisores republicanos que se negaron a certificar los totales de votos locales dijeron que no tenían dudas de que el conteo de su propio condado era exacto, pero protestaban por los conteos en otros condados que daban candidatos demócratas a gobernador, fiscal general y secretario de Estado. sus victorias.

En respuesta a las controversias sobre la certificación, la legislatura demócrata de Michigan aprobó una ley que deja claro que las juntas de escrutinio estatales y locales deben certificar los totales electorales. Los dos supervisores del condado de Arizona enfrentan actualmente cargos penales presentados por el fiscal general demócrata del estado.

Los demócratas y los grupos no partidistas dicen que las miles de juntas locales de supervisión electoral en todo el país no son el lugar para impugnar el recuento de votos, y que las leyes estatales dejan claro que no tienen margen de maniobra para aprobar o no los recuentos finales de su personal.

“Las autoridades electorales no tienen la discreción de rechazar los resultados de una elección debido a sus vibraciones”, dijo Jonathan Díaz del Campaign Legal Center, añadiendo que las demandas y los recuentos son el recurso adecuado. “Están ahí para realizar una función. Están ahí para certificar”.

Pero algunos republicanos sostienen que eso va demasiado lejos. Kory Langhofer, el abogado que presentó la demanda para revocar la directiva del manual de procedimientos electorales en Arizona emitida por el fiscal general y el secretario de estado demócrata, dijo que no apoyaba el esfuerzo para bloquear la certificación en el condado de Cochise en 2022. Pero, argumentó, Las juntas de supervisores elegidas localmente deben tener cierta discreción para controlar las elecciones.

«Me parece que el sistema es más fuerte cuando hay varios ojos puestos en él», dijo Langhofer. Sobre los esfuerzos para bloquear la certificación en 2020 y 2022, agregó: «Espero que queden atrás».

Los demócratas dudan que ese sea el caso. Señalan que el America First Policy Institute, una organización pro-Trump dirigida por ex funcionarios de su administración, presentó la demanda en Georgia para permitir que Julie Adams, miembro de la Junta Electoral del condado de Fulton, votara en contra de la certificación de elecciones. Los otros cuatro miembros de la junta de Adams votaron para certificar las primarias del mes pasado, pero Adams se abstuvo la semana pasada, alegando que no podía aceptar los resultados debido a problemas previos de administración electoral en el condado.

“Esta acción restablecerá el papel de los miembros de la junta como los partidos responsables en última instancia de garantizar que las elecciones en el condado de Fulton estén libres de fraude, engaño y abuso”, escribió el instituto en el comunicado en el que anunciaba la demanda. El grupo no respondió a una solicitud de comentarios.

El condado de Fulton es el corazón del voto demócrata en Georgia, y cualquier cosa que mantenga sus totales en noviembre podría ayudar a que parezca que Trump tiene una gran ventaja en el estado.

«Los republicanos de Trump y MAGA han dejado en claro que planean intentar bloquear la certificación de las elecciones de noviembre cuando sean derrotados nuevamente, y este es un intento transparente de preparar el escenario para esa lucha», dijo la presidenta y representante del Partido Demócrata de Georgia, Nikema Williams. dijo en un comunicado.

En el condado Delta de Michigan, la secretaria Nancy Przewrocki, republicana, dijo que los dos encuestadores republicanos habían solicitado un recuento manual de los votos, lo que está más allá del alcance de su cargo. Los escrutadores finalmente votaron a favor de certificar las elecciones de mayo después de recibir una carta del director de elecciones estatales, Jonathan Brater, que les recordaba sus deberes y les advertía de las consecuencias de no certificar.

Aún así, Przewrocki dijo que le preocupa lo que podría suceder en noviembre si surge una situación similar.

“Desafortunadamente, veo que esto está aumentando. Estoy tratando de mantener la confianza de nuestros votantes en nuestro equipo de votación, y esto lo socava por completo cuando en realidad no hay nada ahí”, dijo Przewrocki.

Tras el incidente del condado de Delta, la Secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson , y la Fiscal General Dana Nessel , ambas demócratas, emitieron un recordatorio a las juntas de escrutinio locales de todo el estado advirtiéndoles sobre su obligación legal de certificar los resultados electorales basándose únicamente en los resultados de los votos. Si no lo hacen, habrá “medidas rápidas para garantizar la certificación legal de los resultados electorales”, junto con “posibles cargos civiles y penales contra esos miembros por sus acciones”, advirtió Benson.

Michigan es un ejemplo de la inutilidad de la táctica. La nueva ley estatal deja claro que las juntas de escrutinio no pueden bloquear la certificación, pero Benson dijo en una entrevista que todavía le preocupa que tal esfuerzo, incluso si está legalmente condenado, ayude a difundir acusaciones falsas sobre las elecciones de noviembre.

“Surgen desinformación y temas de conversación que permiten a otros, en particular a los políticos, seguir arrojando dudas sobre la exactitud de los resultados electorales”, afirmó.