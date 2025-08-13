Un video viral sobre explotación de menores impulsa la regulación de las redes en Brasil

Un video que denuncia los peligros a los que están expuestos los menores en las redes sociales conmocionó a Brasil y movilizó a políticos de todos los sectores en pleno debate sobre la regulación de las plataformas digitales.

El video de 50 minutos, publicado el 6 de agosto en YouTube por el influenciador Felipe Bressanim, conocido como Felca, superó las 34 millones de visualizaciones.

En él documenta especialmente el caso de adolescentes que participaron en una especie de reality show difundido en redes, en el que aparecen semidesnudos en danzas sensuales. Algunos afirman haber tenido relaciones sexuales.

El influenciador involucrado con ese programa, Hytalo Santos, es investigado por «exposición con connotación sexual» a adolescentes, informó el martes a la AFP la fiscalía del estado de Paraíba (noreste).

En su video, Felca también reporta que contenidos pedófilos son fácilmente accesibles a través de enlaces insertados en los comentarios de algunas publicaciones.

El video «impactó y movilizó a millones de brasileños. Es un tema urgente que toca el corazón de nuestra sociedad», escribió en X el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.

El dirigente se comprometió a incluir en la agenda legislativa a partir de «esta semana» la lucha contra la explotación de menores de edad en internet.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva enviará en «los próximos días» una propuesta de ley al Congreso sobre la regulación de plataformas digitales, dijo su jefe de gabinete, Rui Costa, durante una entrevista el martes en una radio local.

La estrella de las redes sociales y diputado Nikolas Ferreira, aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, felicitó a Felca por «sacudir el avispero».

Aunque la protección de los menores genera consenso, la regulación de las redes sociales es un asunto polémico en Brasil. El gobierno de Lula la promete desde hace tiempo sin dar pasos concretos, mientras que el bolsonarismo, apoyado por Estados Unidos, la considera en muchos casos un instrumento de «censura».

La corte suprema decidió en junio que las plataformas digitales deben retirar todo contenido ilegal sin esperar una orden judicial.

Tras la publicación del video de Felca, una treintena de proyectos de ley o enmiendas a textos existentes fueron presentados por parlamentarios.

Los diputados también deben analizar un texto aprobado por el Senado a finales de 2024. La propuesta obliga a las plataformas a bloquear el acceso de menores a ciertos contenidos y a prohibir toda publicación que «viole los derechos de los niños y adolescentes».