Un Salvadoreño en tripulación de la misión Artemis III

Tecnología

Otro paso hacia el regreso a la Luna

Los integrantes de la tripulación de la misión Artemis III, de izquierda a derecha, Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, y Frank Rubio.

La NASA

presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis

III, prevista para 2027 y considerada el próximo gran paso en el programa que

busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, más de medio siglo después de la

histórica misión Apolo 17.

ANUNCIO

La tripulación

estará formada por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y

Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño.

El italiano

Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Italiana, ejercerá como piloto, mientras

que Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará

la misión como comandante.

El anuncio

tuvo lugar durante un evento en el Centro Espacial Johnson, en Houston, en el

que estuvieron presentes los directores de la NASA, junto con representantes de

las empresas Blue Origin, propiedad del magnate Jeff Bezos, y SpaceX, del

milmillonario Elon Musk, quienes están desarrollando diferentes sistemas para

la misión.

Artemis III

supondrá un vuelo de prueba en la órbita terrestre con el objetivo de probar y

validar las tecnologías, herramientas y procedimientos que serán utilizados en

futuras misiones tripuladas a la Luna.

"Estamos

regresando a la Luna, una gran aventura para construir una base lunar y

desarrollar todo su potencial científico y económico, además de dominar las

habilidades necesarias para el siguiente destino al que inevitablemente

iremos", afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante el

evento de presentación del equipo.

La misión

pondrá a prueba por primera vez la capacidad de la nave Orion para acoplarse en

el espacio con versiones de prueba de los módulos de aterrizaje que desarrollan

Blue Origin y SpaceX.

El plan

contempla varios lanzamientos en un corto periodo de tiempo, incluyendo el

cohete SLS de la NASA y vehículos de ambas compañías privadas.

Artemis III

tendrá una duración aproximada de dos semanas, unos cuatro días más que la

misión Artemis II, que sobrevoló la Luna este año, y está pensada para ser la

última gran misión de prueba del programa Artemis.

Si cumple con

sus objetivos, la NASA prevé que Artemis IV -prevista para el 2028- marque el

regreso de los astronautas a la superficie lunar, según explicó Jeremy Parsons,

responsable adjunto del programa Luna-Marte de la agencia.

ANUNCIO

"Queremos

probar todo lo posible sobre cómo operamos con nuestros socios comerciales,

entre sistemas, equipos, software y hardware, en el difícil entorno del

espacio. Queremos hacerlo en la órbita terrestre antes de regresar a la Luna y

establecer una presencia permanente allí", indicó Parsons.

Durante la

misión, Orion se acoplará primero con un módulo de prueba de Blue Origin

durante aproximadamente dos días y posteriormente con una versión de prueba de

Starship, de SpaceX, durante cerca de un día. Los astronautas realizarán

demostraciones tecnológicas y evaluarán sistemas críticos, incluidos los de

soporte vital.

El funcionario

añadió además que Artemis III servirá para "reducir los riesgos" de

las futuras misiones lunares tripuladas, "con el objetivo de que EE.UU.

vuelva a la Luna antes que China".

Problemas con BlueOrigin

El anuncio de

hoy llega dos semanas después de que uno de los cohetes de Blue Origin

explotara durante un vuelo de prueba de motores en la Estación de la Fuerza

Espacial en Florida, causando daños graves a la nave y la plataforma de

lanzamiento.

Parson

reconoció en su intervención que aún hay "preguntas" sobre cómo estas

"anomalías" de la empresa de Bezos "van a impactar a los planes

(de la NASA)".

Sin embargo,

el funcionario indicó que la agencia tiene "plena confianza" en que

el cohete New Glenn estará listo a tiempo. "Los contratiempos son una

oportunidad de aprendizaje", añadió.

Una idea que

fue reforzada por John Couluris, uno de los directivos de Blue Origin, quien

señaló que las fábricas de la compañía están trabajando "turnos de 24

horas" para cumplir con la misión.

ANUNCIO

Artemis IV, prevista

para 2028, busca el regreso de astronautas a la superficie lunar, por primera

vez desde Apolo 17, en 1972, y forma parte de la estrategia estadounidense para

establecer una presencia humana sostenida en la Luna y avanzar hacia futuras

misiones a Marte.