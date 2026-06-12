Un Salvadoreño en tripulación de la misión Artemis III

La NASA
presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis
III, prevista para 2027 y considerada el próximo gran paso en el programa que
busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, más de medio siglo después de la
histórica misión Apolo 17.
La tripulación
estará formada por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y
Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño.
El italiano
Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Italiana, ejercerá como piloto, mientras
que Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará
la misión como comandante.
El anuncio
tuvo lugar durante un evento en el Centro Espacial Johnson, en Houston, en el
que estuvieron presentes los directores de la NASA, junto con representantes de
las empresas Blue Origin, propiedad del magnate Jeff Bezos, y SpaceX, del
milmillonario Elon Musk, quienes están desarrollando diferentes sistemas para
la misión.
Artemis III
supondrá un vuelo de prueba en la órbita terrestre con el objetivo de probar y
validar las tecnologías, herramientas y procedimientos que serán utilizados en
futuras misiones tripuladas a la Luna.
"Estamos
regresando a la Luna, una gran aventura para construir una base lunar y
desarrollar todo su potencial científico y económico, además de dominar las
habilidades necesarias para el siguiente destino al que inevitablemente
iremos", afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante el
evento de presentación del equipo.
La misión
pondrá a prueba por primera vez la capacidad de la nave Orion para acoplarse en
el espacio con versiones de prueba de los módulos de aterrizaje que desarrollan
Blue Origin y SpaceX.
El plan
contempla varios lanzamientos en un corto periodo de tiempo, incluyendo el
cohete SLS de la NASA y vehículos de ambas compañías privadas.
Artemis III
tendrá una duración aproximada de dos semanas, unos cuatro días más que la
misión Artemis II, que sobrevoló la Luna este año, y está pensada para ser la
última gran misión de prueba del programa Artemis.
Si cumple con
sus objetivos, la NASA prevé que Artemis IV -prevista para el 2028- marque el
regreso de los astronautas a la superficie lunar, según explicó Jeremy Parsons,
responsable adjunto del programa Luna-Marte de la agencia.
"Queremos
probar todo lo posible sobre cómo operamos con nuestros socios comerciales,
entre sistemas, equipos, software y hardware, en el difícil entorno del
espacio. Queremos hacerlo en la órbita terrestre antes de regresar a la Luna y
establecer una presencia permanente allí", indicó Parsons.
Durante la
misión, Orion se acoplará primero con un módulo de prueba de Blue Origin
durante aproximadamente dos días y posteriormente con una versión de prueba de
Starship, de SpaceX, durante cerca de un día. Los astronautas realizarán
demostraciones tecnológicas y evaluarán sistemas críticos, incluidos los de
soporte vital.
El funcionario
añadió además que Artemis III servirá para "reducir los riesgos" de
las futuras misiones lunares tripuladas, "con el objetivo de que EE.UU.
vuelva a la Luna antes que China".
Problemas con BlueOrigin
El anuncio de
hoy llega dos semanas después de que uno de los cohetes de Blue Origin
explotara durante un vuelo de prueba de motores en la Estación de la Fuerza
Espacial en Florida, causando daños graves a la nave y la plataforma de
lanzamiento.
Parson
reconoció en su intervención que aún hay "preguntas" sobre cómo estas
"anomalías" de la empresa de Bezos "van a impactar a los planes
(de la NASA)".
Sin embargo,
el funcionario indicó que la agencia tiene "plena confianza" en que
el cohete New Glenn estará listo a tiempo. "Los contratiempos son una
oportunidad de aprendizaje", añadió.
Una idea que
fue reforzada por John Couluris, uno de los directivos de Blue Origin, quien
señaló que las fábricas de la compañía están trabajando "turnos de 24
horas" para cumplir con la misión.
Artemis IV, prevista
para 2028, busca el regreso de astronautas a la superficie lunar, por primera
vez desde Apolo 17, en 1972, y forma parte de la estrategia estadounidense para
establecer una presencia humana sostenida en la Luna y avanzar hacia futuras
misiones a Marte.