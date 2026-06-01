Mientras el Pentágono impulsa la IA en el campo de batalla,

Tecnología

algunos líderes militares instan a la cautela

La administración Trump está impulsando el uso de la inteligencia artificial en las fuerzas armadas estadounidenses, al tiempo que enfrenta peticiones de algunas empresas para que se establezcan salvaguardias en torno a esta tecnología en rápido desarrollo, e incluso advertencias de altos mandos militares.

El almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., dijo a los asistentes a una reciente conferencia anual de fuerzas especiales en Tampa, Florida, que las tropas "tienen que ser muy cuidadosas con la forma en que empleamos la IA y la inspiramos en ella para lograr letalidad".

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Bradley afirmó que vislumbra un futuro en el que la IA determine qué objetivos atacar, pero que "nosotros, como humanos, debemos tener la certeza de que... solo ejercerá violencia donde nosotros lo deseemos".

Las declaraciones de Bradley, quien supervisa las unidades que llevan a cabo las operaciones militares más difíciles y peligrosas, sobre la necesidad de garantizar las medidas de seguridad, se producen en un momento en que su superior, el secretario de Defensa Pete Hegseth, impulsa una rápida evolución del ejército mediante la inteligencia artificial . Este impulso ha generado enfrentamientos con algunas empresas tecnológicas preocupadas por las medidas de seguridad.

Hegseth ha insistido en que se permita al Pentágono utilizar la tecnología de la forma legal que considere oportuna. En enero, declaró ante un público de empleados de SpaceX que rechazaría cualquier modelo de IA «que no permita librar guerras» y que su visión para la tecnología se basaba en sistemas que operaran «sin restricciones ideológicas que limiten las aplicaciones militares legítimas».

El uso de la IA en el ámbito militar forma parte del impulso más amplio de la administración republicana para aumentar esta capacidad, que considera una ventaja estadounidense única, incluso mientras se enfrenta a la presión de garantizar salvaguardias responsables .

El presidente Donald Trump canceló abruptamente sus planes de firmar una nueva orden ejecutiva sobre inteligencia artificial horas antes de una ceremonia prevista en la Casa Blanca, debido a la preocupación de que la medida pudiera mermar la ventaja de Estados Unidos en tecnología de IA.

“Estamos liderando a China, estamos liderando a todo el mundo, y no quiero hacer nada que pueda interponerse en el camino de ese liderazgo”, dijo Trump a los periodistas.

Dos mundos de IA diferentes dentro del ejército

Al ser consultado sobre las declaraciones de Bradley, un funcionario del Pentágono afirmó que los esfuerzos se centran en el uso de la IA para crear «herramientas funcionales para el campo de batalla» que ayuden a las tropas a identificar objetivos con mayor rapidez y, en consecuencia, a agilizar los ataques contra ellos. El funcionario habló bajo condición de anonimato para ofrecer una opinión más franca.

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Los oficiales del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. hablaron de la IA no como algo que ayudará a eliminar objetivos, sino más bien como una herramienta que puede ofrecer a las tropas más tiempo para concentrarse en su misión.

El sargento mayor Andrew Krogman, el suboficial de mayor rango del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, dijo en la conferencia que ve posible que la IA se encargue de las tareas administrativas para liberar a los operadores o para ayudar a modernizar la forma en que el comando lleva a cabo sus operaciones.

Melissa Johnson, la máxima responsable de adquisiciones del comando, afirmó que la IA debería "reducir la carga cognitiva en tareas rutinarias".

“Cada vez utilizamos más la IA, pero no para sustituir el criterio del operador, sino para mejorarlo”, añadió.

Helen Toner, directora ejecutiva interina del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown, afirmó que ambas descripciones sobre la IA en el ámbito militar son ciertas.

“Existe un gran número de usos potenciales para la IA en este tipo de entornos burocráticos, que el ejército estadounidense está explorando activamente”, dijo Toner.

El teniente general Michael Conley, jefe del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, declaró ante un comité del Congreso en mayo que sus tropas utilizaron "bots" de IA para convertir información de alto secreto en información clasificada como secreta en cuestión de segundos, con el fin de facilitar su intercambio con los operadores de drones en tierra durante la guerra de Irán.

Sin embargo, no cabe duda de que la IA también está ayudando a los militares a encontrar y atacar objetivos.

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El centro que dirige Toner publicó hace dos años un estudio de caso sobre cómo el 18.º Cuerpo Aerotransportado del Ejército utilizó la IA para dirigir los ataques de artillería "con la misma eficacia que la mejor unidad de la historia reciente de Estados Unidos" y con 2000 miembros menos en servicio.

“Los operadores humanos siguen siendo quienes toman las decisiones cruciales, pero la IA... está haciendo posible operar con un nuevo nivel de velocidad y escala”, dijo.

La seguridad de la IA ha creado una disputa pública entre el Pentágono y Anthropic.

El enfrentamiento en torno a la integración de la IA en las fuerzas armadas, quién controla en última instancia la tecnología y la ética que subyace a su uso, se ha desarrollado de una manera inusualmente pública durante la administración Trump.

Hegseth y Anthropic están inmersos en una amarga disputa contractual debido a las preocupaciones de la empresa sobre el uso gubernamental sin control de su tecnología, incluidos los peligros de los drones armados totalmente autónomos y de la vigilancia masiva asistida por IA que podría rastrear la disidencia.

Después de que el director ejecutivo, Dario Amodei, se negara a ceder ante las preocupaciones sobre cómo se utiliza el chatbot Claude en las redes clasificadas del Pentágono, tanto Trump como Hegseth acusaron a Anthropic de poner en peligro la seguridad nacional.

El Pentágono catalogó formalmente a la empresa con sede en San Francisco como un riesgo para la cadena de suministro , poniendo fin a su contrato de defensa de 200 millones de dólares y prohibiendo a otros contratistas gubernamentales trabajar con la empresa.

Anthropic presentó una demanda alegando que el Pentágono está tomando represalias ilegales al estigmatizar a la empresa con una designación destinada a protegerla contra el sabotaje de los sistemas de seguridad nacional por parte de adversarios extranjeros. Desde entonces, el Pentágono ha enfatizado su búsqueda de rivales de Anthropic , como Google, OpenAI y SpaceX, para obtener tecnología de IA que pueda "mejorar la toma de decisiones de los combatientes en entornos operativos complejos".

Toner, exmiembro de la junta directiva de OpenAI, destituido tras un enfrentamiento con el director ejecutivo Sam Altman, afirmó que "el público en general a menudo parece subestimar la cautela con la que el ejército estadounidense aborda las nuevas tecnologías".

“Los comandantes quieren que sus misiones tengan éxito, lo que significa ser capaces de crear efectos letales a gran escala y evitar efectos no deseados como fuego amigo, bajas civiles o simplemente identificar objetivos incorrectamente”, dijo.