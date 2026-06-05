La mayor feria de drones de Japón

Tecnología

Busca en los robots la solución a su crisis laboral

Un robot empuja un contenedor de equipaje ante los asistentes al ‘Japan Drone2026’, la mayor feria de drones del país, en Chiba (Japón).

Un robot empuja un contenedor de equipaje ante los asistentes al 'Japan Drone 2026', la mayor feria de drones del país, que abrió sus puertas este miércoles en la ciudad japonesa de Chiba con más de 300 empresas y el objetivo de integrar los robots en el mundo laboral ante la escasez de mano de obra.

"Se trata de trabajos muy exigentes físicamente con cada vez menos personal para ello", ha explicado a EFE Tomoya Yoshioka, gerente del grupo de desarrollo tecnológico de Japan Airlines (JAL), que lleva semanas probando estos robots en el aeropuerto de Haneda junto a la empresa GMO Internet Group, en el primer experimento de este tipo en Japón.

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El modelo en uso es el G1 de Unitree Robotics, fabricado en China, que mide algo más de un metro y trabaja dos horas seguidas, con un programa piloto previsto hasta 2028.

El objetivo, según el gerente, es que el personal del aeropuerto "se centre en las tareas que requieren criterio humano" y dejar para los robots las labores "pesadas y repetitivas".

El proyecto aún está en sus primeras fases, tras su inicio en mayo de este año, aunque "los resultados van saliendo", según Yoshioka, que imagina un aeropuerto donde "la mitad de la plantilla sean estos humanoides".

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"Aún queda trabajo por hacer", ha reconocido a EFE Kaoru Kurata, una portavoz de GMO. El robot mueve por ahora 90 de los 1.000 kilos máximos previstos como objetivo final, aunque ya supone un peso "imposible" para un solo operario.

El robot, un trabajador más

La llegada masiva de turistas y el envejecimiento de la población han provocado una crisis estructural en el mercado laboral japonés. Las últimas estadísticas reflejan una caída demográfica del 2,46 % entre 2020 y 2025, la mayor registrada en el archipiélago.

"No estamos ante una dificultad temporal de contratación, sino ante un problema estructural que seguirá existiendo en el futuro", ha advertido una representante de GMO mientras el robot demostraba sus capacidades frente a los curiosos que se acercaban al 'stand' de la compañía.

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La solución no consiste en "pedir a las personas que trabajen más", sino en desarrollar proyectos para un mundo envejecido, ha precisado.

Ayudar a transportar equipaje en Haneda es solo una de las muchas aplicaciones que Japón prevé delegar en los robots, en este contexto de desafío demográfico.

Bajo el lema "La revolución de las infraestructuras impulsada por drones: revitalización regional y desarrollo urbano", la feria, que se desarrollará hasta el viernes, reúne desde drones gigantes diseñados para el reparto de mercancías hasta modelos submarinos capaces de recoger objetos en el fondo del mar.

También hay drones voladores pensados para operar en zonas de difícil acceso, como la accidentada planta nuclear de Fukushima, y pequeños modelos capaces de adentrarse en cualquier espacio, por reducido que sea.

"Los robots pueden incorporarse al entorno de trabajo tal y como está", según la representante de GMO. "No nos referimos a eliminar a las personas", sino a complementarlas en aquellas tareas donde se tiene cada vez menos relevo generacional, ha subrayado.