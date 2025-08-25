Un estudio de videojuegos en España resucita la saga «Turok», que marcó la generación de los 90

El estudio Saber Interactive va a revivir la saga «Turok», adaptación en videojuego de un cómic estadounidense de los años 1950 que narra las aventuras de un cazador de dinosaurios, cuyo primer título marcó a una generación de jugadores en la década de 1990.

«Turok: Origins» fue presentado por primera vez a los medios en la Gamescom de Colonia, Alemania y es un juego cooperativo en la que el jugador encarna a un indígena americano que viaja en el tiempo para defender a la humanidad frente a monstruos de apariencia reptiliana.

Cuando Universal Studios, titular de los derechos, encomendó esta nueva versión a Saber Interactive en 2020, «me sorprendí, porque la saga había estado dormida durante mucho tiempo», relata a la AFP Jesús Iglesias, director del juego en el estudio en España del grupo Saber Interactive.

Pero «Saber Interactive es conocido por relanzar marcas abandonadas, como Space Marine y Evil Dead», añade.

Lanzado en 1997 para Nintendo 64, el primer «Turok» impresionó a los jugadores al permitirles explorar en primera persona un universo prehistórico en 3D, en una época en la que esta tecnología apenas comenzaba.

La saga luego fue decayendo debido a secuelas que «se alejaron de la fórmula original», lamenta Iglesias, hasta quedar en suspenso, tras el episodio de 2008 (un título salió en 2019, pero sin relación con la serie principal).

El nuevo título «Turok: Origins», que movilizó hasta a 250 personas para su desarrollo, busca ser «respetuoso con los dos primeros episodios, al mismo tiempo que incorpora elementos que hacen que este universo sea un poco más coherente», agrega.

Previsto para PC y consolas, aún no tiene fecha de lanzamiento.

Fundado en Rusia y con sede en Estados Unidos, Saber Interactive alcanzó un éxito mundial en 2024 con «Warhammer 40K: Space Marine 2», un juego que vendió más de siete millones de ejemplares, y con el que este «Turok» comparte ciertos puntos en común, como la posibilidad de jugar en cooperación con otros dos usuarios frente a hordas de enemigos controlados por la IA.

La Gamescom de Colonia atrajo este año a más de 357.000 visitantes, según los organizadores.