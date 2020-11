Twitter lanza tweets que desaparecen que se desvanecen en un día

AP

Washington Hispanic:

Twitter está lanzando tweets que desaparecen en 24 horas llamados «Flotas» a nivel mundial, haciéndose eco de sitios de redes sociales como Snapchat, Facebook e Instagram que ya tienen publicaciones que desaparecen.

La compañía dice que los tweets efímeros, a los que llama «flotas» debido a su naturaleza fugaz, están diseñados para disipar las preocupaciones de los nuevos usuarios que podrían estar apagados por la naturaleza pública y permanente de los tweets normales.

Las flotas no pueden ser retuiteadas y no tendrán «me gusta». La gente puede responderles, pero las respuestas aparecen como mensajes directos al tweeter original, no como una respuesta pública, convirtiendo cualquier ida y vuelta en una conversación privada en lugar de una discusión pública.

Twitter probó la función en Brasil, Italia, India y Corea del Sur, antes de implementarla a nivel mundial.

Las flotas son una forma de «menor presión» para comunicar «pensamientos fugaces» en lugar de tweets permanentes, dijeron los ejecutivos de Twitter Joshua Harris, director de diseño, y Sam Haveson, gerente de producto, en una publicación de blog.

La noticia llega el mismo día en que el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, y el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se enfrentaron a preguntas de un Comité Judicial del Senado sobre cómo manejaron la desinformación en torno a las elecciones presidenciales. Ambos sitios han intensificado las acciones contra la desinformación. Zuckerberg y Dorsey prometieron a los legisladores el mes pasado que protegerían agresivamente sus plataformas de ser manipuladas por gobiernos extranjeros o utilizadas para incitar a la violencia en torno a los resultados de las elecciones, y siguieron adelante con pasos de alto perfil que enfurecieron a Trump y sus partidarios.

La nueva función «Flotas» recuerda a las «historias» de Instagram y Facebook y las instantáneas de Snapchat, que permiten a los usuarios publicar fotos y mensajes de corta duración. Estas funciones son cada vez más populares entre los usuarios de redes sociales que buscan grupos más pequeños y chats más privados.