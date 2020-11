Hombre acusado del asesinato de una mujer en Virginia es condenado por violador

AP

Washington Hispanic:

Un hombre acusado del asesinato de una mujer desaparecida de Virginia fue declarado culpable de secuestrar y violar a una niña de 14 años en 2007, según muestran los registros judiciales.

Benjamin Franklin Chiarky, de 31 años, fue acusado el jueves de homicidio en segundo grado por la muerte de Corrine Lee Huddleston. La joven de 20 años fue vista por última vez la primera semana de octubre dejando una casa de Prince George donde se quedaba con frecuencia, dijo la policía del condado de Prince George.

La semana pasada, los investigadores localizaron restos humanos en un área boscosa en el condado de Surry cerca de donde vivía Chiarky. La oficina del médico forense del estado continuaba trabajando con la policía para identificar los restos y determinar la causa de la muerte, pero las autoridades dijeron que se creía que pertenecían a Huddleston.

El jefe de policía Keith Early dijo la semana pasada que Chiarky y Huddleston «estaban familiarizados», pero no hizo más comentarios, informó The Richmond Times-Dispatch. No quedó claro de inmediato qué motivó el asesinato.

Más de 10 años antes, Chiarky fue sentenciado a 25 años de prisión con 17 años de suspensión por violar a una niña menor de edad en la casa de su amigo cuando tenía 18 años, dijo el periódico.

Se declaró inocente en el juicio de 2008, pero fue declarado culpable. Se suponía que Chiarky cumpliría ocho años, pero fue liberado después de seis por buen comportamiento, según documentos judiciales.

Fue procesado el viernes en el Tribunal de Distrito General de Surry por el cargo de asesinato en el caso de Huddleston. También fue acusado de un delito grave de drogas y el incumplimiento de los términos y condiciones de la libertad condicional. Chiarky estaba en la cárcel sin derecho a fianza hasta el jueves pasado. Se fijó una audiencia preliminar para el 11 de enero.

No quedó claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera comentar en su nombre.