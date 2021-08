T-Mobile: más de 40 millones de datos fueron expuestos

AP

Washington Hispanic:

Los nombres, números de Seguro Social e información de licencias de conducir u otra identificación de poco más de 40 millones de personas que solicitaron el crédito de T-Mobile fueron expuestos en una reciente violación de datos, dijo la compañía el miércoles.

Los mismos datos para aproximadamente 7.8 millones de clientes actuales de T-Mobile que pagan mensualmente por el servicio telefónico también parecen estar comprometidos. No se comprometieron números de teléfono, números de cuenta, PIN, contraseñas o información financiera de los casi 50 millones de registros y cuentas, dijo.

T-Mobile se ha visto afectada anteriormente por el robo de datos, pero en el caso más reciente, «las cifras superan con creces las violaciones anteriores», dijo el analista de Gartner Paul Furtado.

T-Mobile, que tiene su sede en Bellevue, Washington, se convirtió en uno de los operadores de servicios de telefonía celular más grandes del país, junto con AT&T y Verizon, después de comprar su rival Sprint.

«Sí, tienen un gran objetivo en su espalda, pero eso no debería ser una sorpresa para ellos», dijo Furtado. «Hay que empezar a cuestionar a la organización. ¿Cuánto están abordando realmente estas violaciones y el nivel de gravedad?»

T-Mobile también confirmó el miércoles que aproximadamente 850,000 nombres de clientes prepagados activos de T-Mobile, números de teléfono y PIN de cuentas fueron expuestos. La compañía dijo que restableció proactivamente todos los PIN en esas cuentas. Ningún cliente de Metro by T-Mobile, ex clientes de Sprint prepago o Boost tuvo sus nombres o PIN expuestos.

También había información adicional de cuentas prepagadas inactivas a las que se accedía a través de archivos de facturación prepagados. T-Mobile dijo que no había información financiera del cliente, información de tarjeta de crédito, débito u otra información de pago o números de Seguro Social en el archivo inactivo.

T-Mobile había dicho a principios de esta semana que estaba investigando una filtración de sus datos después de que alguien llevó a un foro en línea que ofrece vender la información personal de los usuarios de teléfonos celulares.

La compañía dijo el lunes que había confirmado que había acceso no autorizado a «algunos datos de T-Mobile» y que había cerrado el punto de entrada utilizado para obtener acceso.

La compañía dijo que ofrecerá de inmediato dos años de servicios gratuitos de protección de identidad y recomienda que todos sus clientes de pospago , aquellos que pagan en cuotas mensuales , cambien su PIN. Su investigación está en curso.

T-Mobile ha divulgado previamente una serie de violaciones de datos a lo largo de los años, más recientemente en enero y antes de eso en noviembre de 2019 y agosto de 2018, todas las cuales involucraron el acceso no autorizado a la información del cliente. También reveló una violación que afecta a las cuentas de correo electrónico de sus propios empleados en 2020. Y en 2015, los hackers robaron información personal perteneciente a unos 15 millones de clientes inalámbricos de T-Mobile y clientes potenciales en los EE. UU., Que obtuvieron de la agencia de informes de crédito Experian.

«Es una acusación real sobre T-Mobile y si estos clientes querrían o no continuar trabajando con T-Mobile», dijo la analista de Forrester Allie Mellen. «En última instancia, T-Mobile tiene mucha información realmente sensible sobre las personas y es solo una cuestión de suerte que, esta vez, la información afectada no fuera información financiera».

Ella dijo que el hackeo no parecía particularmente sofisticado e involucró un problema de configuración en un servidor utilizado para probar teléfonos T-Mobile.

«Había una puerta abierta de par en par para los atacantes y solo tenían que encontrar la puerta y caminar a través de ella», dijo Mellen. «Y T-Mobile no sabía sobre el ataque hasta que los atacantes publicaron sobre él en un foro en línea. Eso es realmente preocupante y no da una buena indicación de que T-Mobile tenga el monitoreo de seguridad adecuado».