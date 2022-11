Musk restaura la cuenta de Twitter de Trump después de una encuesta en línea

Elon Musk restableció la cuenta de Donald Trump en Twitter el sábado, revirtiendo una prohibición que ha mantenido al expresidente fuera del sitio de redes sociales desde que una turba pro-Trump atacó el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, mientras el Congreso estaba a punto de certificar la victoria electoral de Joe Biden.

Musk hizo el anuncio por la noche después de realizar una encuesta que pedía a los usuarios de Twitter que hicieran clic en «sí» o «no» sobre si la cuenta de Trump debería restaurarse. Ganó el “sí”, con un 51,8%. Anteriormente, Musk había dicho que Twitter establecería nuevos procedimientos y un «consejo de moderación de contenido» antes de tomar decisiones para restaurar cuentas suspendidas.

“El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei”, tuiteó Musk, usando una frase en latín que significa “la voz del pueblo, la voz de Dios”.

Poco después, la cuenta de Trump, que anteriormente aparecía como suspendida, reapareció en la plataforma completa con sus tuits anteriores, más de 59.000 de ellos. Sus seguidores se habían ido, al menos inicialmente, pero rápidamente comenzó a recuperarlos. Sin embargo, no hubo nuevos tweets de la cuenta hasta el sábado por la noche.

Musk restauró la cuenta menos de un mes después de que el CEO de Tesla tomara el control de Twitter y cuatro días después de que Trump anunciara su candidatura a la carrera presidencial de 2024.

No está claro si Trump realmente regresaría a Twitter. Un tuitero incontenible antes de ser prohibido, Trump ha dicho en el pasado que no se volvería a unir incluso si su cuenta fuera restablecida. Ha estado confiando en su propio sitio de redes sociales, mucho más pequeño, Truth Social, que lanzó después de ser bloqueado de Twitter.

Y el sábado, durante un discurso en video ante una reunión de un grupo judío republicano en Las Vegas, Trump dijo que estaba al tanto de la encuesta de Musk pero que veía “muchos problemas en Twitter”.

“Escuché que estamos recibiendo una gran votación para volver también a Twitter. No lo veo porque no veo ninguna razón para ello”, dijo Trump. “Puede que lo logre, puede que no lo logre”, agregó, aparentemente refiriéndose a los recientes trastornos internos de Twitter.

La perspectiva de restaurar la presencia de Trump en la plataforma sigue a la compra de Twitter por parte de Musk el mes pasado, una adquisición que ha avivado la preocupación generalizada de que el propietario multimillonario permitirá que los proveedores de mentiras y desinformación florezcan en el sitio. Musk ha expresado con frecuencia su creencia de que Twitter se ha vuelto demasiado restrictivo en cuanto a la libertad de expresión.

Musk restaurará a Trump en Twitter después de una encuesta en línea Elon Musk dijo el sábado que restablecerá la cuenta de Donald Trump en Twitter, revirtiendo una prohibición que ha mantenido al expresidente fuera del sitio de redes sociales desde que una mafia pro-Trump atacó el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, como el Congreso estaba a punto de certificar. La victoria electoral de Joe Biden. (19 de noviembre)

Sus esfuerzos para remodelar el sitio han sido rápidos y caóticos. Musk ha despedido a muchos de los 7500 trabajadores de tiempo completo de la compañía y a un número incalculable de contratistas que son responsables de la moderación del contenido y otras responsabilidades cruciales. Su demanda de que los empleados restantes se comprometieran a un trabajo «extremadamente duro» provocó una ola de renuncias, incluidos cientos de ingenieros de software.

Los usuarios informaron haber visto un aumento de spam y estafas en sus feeds y en sus mensajes directos, entre otros problemas técnicos, a raíz de los despidos masivos y el éxodo de trabajadores. Algunos programadores que fueron despedidos o renunciaron esta semana advirtieron que Twitter pronto podría desmoronarse tanto que podría colapsar.

La encuesta en línea de Musk , publicada en su propia cuenta de Twitter, obtuvo más de 15 millones de votos en las 24 horas que duró.

Musk admitió que los resultados no eran nada científicos. “Los ejércitos de bots y trolls podrían quedarse sin fuerza pronto”, tuiteó el sábado por la mañana. “Algunas lecciones interesantes para limpiar futuras encuestas”.

No es la primera vez que usa las encuestas de Twitter para tomar decisiones comerciales. El año pasado vendió millones de acciones de su stock de Tesla después de preguntar a sus seguidores si debería hacerlo.

La representante demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York respondió a la encuesta de Musk sobre Trump tuiteando un video de la insurrección del 6 de enero. Ella tuiteó el viernes que la última vez que Trump estuvo en Twitter, “se usó para incitar una insurrección, varias personas murieron, el vicepresidente de los Estados Unidos casi fue asesinado y cientos resultaron heridos, pero supongo que eso no es suficiente para que usted responda la pregunta”. pregunta. Encuesta de Twitter es”.

Trump perdió su acceso a Twitter dos días después de que sus seguidores irrumpieran en el Capitolio, poco después de que el expresidente los exhortara a “luchar como locos”. Twitter eliminó su cuenta después de que Trump escribiera un par de tuits que, según la compañía, arrojaban más dudas sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales y aumentaban los riesgos para la toma de posesión presidencial de Biden.

Después del ataque del 6 de enero, Trump también fue expulsado de Facebook e Instagram, que son propiedad de Meta Platforms, y Snapchat. También se suspendió su capacidad para publicar videos en su canal de YouTube. Facebook está listo para reconsiderar la suspensión de Trump en enero.

A lo largo de su mandato como presidente, el uso de las redes sociales por parte de Trump planteó un desafío significativo para las principales plataformas de redes sociales que buscaban equilibrar el interés del público en escuchar a los funcionarios públicos con las preocupaciones sobre la desinformación, la intolerancia, el acoso y la incitación a la violencia.

Pero en un discurso en una conferencia de autos en mayo, Musk afirmó que la prohibición de Twitter de Trump fue una “decisión moralmente mala” y “una tontería en extremo”.

A principios de este mes, Musk, quien completó la adquisición de Twitter por $ 44 mil millones a fines de octubre, declaró que la compañía no permitiría que nadie que haya sido expulsado del sitio regrese hasta que Twitter haya establecido procedimientos sobre cómo hacerlo, incluida la formación de un “ consejo de moderación de contenido”.

El viernes, Musk tuiteó que las cuentas de Twitter suspendidas de la comediante Kathy Griffin, el psicólogo canadiense Jordan Peterson y el sitio web conservador de sátira de noticias cristianas Babylon Bee habían sido restablecidas. Agregó que aún no se había tomado una decisión sobre Trump. También respondió “no” cuando alguien en Twitter le pidió que restableciera la cuenta del teórico de la conspiración Alex Jones.

En un tuit el viernes, el CEO de Tesla describió la nueva política de contenido de la compañía como “libertad de expresión, pero no libertad de alcance”.

Explicó que un tweet que se considere «negativo» o que incluya «odio» se permitiría en el sitio, pero solo sería visible para los usuarios que lo buscaron específicamente. Dichos tuits también serían «desmonetizados, por lo que no habrá anuncios u otros ingresos para Twitter», dijo Musk.