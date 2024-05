Los cortes de teléfono e Internet afectan al centro y este de Iowa

Se reportaron cortes de teléfono e Internet en todo Iowa el jueves después de que una rotura de una línea de agua inundó el edificio de una importante compañía de telecomunicaciones en el centro de Des Moines.

El corte comenzó el jueves por la mañana y continuó hasta la tarde, bloqueando las llamadas al 911 a teléfonos fijos en el área de Des Moines y las llamadas a hospitales del área. Las llamadas por teléfono celular al 911 aún se estaban completando.

Los problemas se atribuyeron a una rotura de una línea de agua en el edificio de la empresa de comunicaciones Lumen Technologies en el centro de Des Moines. El agua se filtró a través de partes del edificio, lo que provocó el corte en parte porque los trabajadores necesitaban apagar el equipo, según Iowa Communications Network, una red de fibra óptica que sirve al gobierno y a agencias de seguridad pública.

«Nuestros técnicos están trabajando arduamente para solucionar una interrupción del servicio causada por una rotura de una tubería de agua, que está afectando el servicio de línea fija 911, teléfono e Internet para algunos clientes en el centro y este de Iowa», dijo un portavoz de Lumen en un correo electrónico.

Algunos proveedores de Internet en las áreas afectadas (CenturyLink y Quantum Fiber) son parte de Lumen.

Los funcionarios locales y del condado en todo el estado estaban informando a los habitantes de Iowa que los centros de llamadas al 911 están operativos, pero que las llamadas desde teléfonos fijos no se pudieron completar, que los sistemas de alarma automáticos podrían no funcionar correctamente y que las líneas administrativas podrían estar caídas.

Los avisos indicaban que a los funcionarios no se les había dado un cronograma para restablecer el servicio. Lumen dijo a The Associated Press: «Restaurar los servicios afectados es nuestra principal prioridad».

Muchos centros de atención médica de UnityPoint y MercyOne en todo el estado también publicaron en las redes sociales que sus sistemas telefónicos no funcionan debido a la interrupción de Lumen.