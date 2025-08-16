En VA un bulo sobre secuestros masivos circula en las redes sociales

La Policía Estatal de Virginia declaró esta semana que tiene conocimiento de videos publicados en redes sociales que muestran a niños desaparecidos en el estado. Afirmó que estos videos son falsos y que el departamento no está investigando ningún reporte de secuestros masivos en Virginia.

“Cuando esa información sale a la luz pública, por falsa que sea, se propaga y otras personas se aferran a ella”, dijo John Bischoff, vicepresidente de la División de Niños Desaparecidos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Su centro utiliza las redes sociales para difundir información sobre niños desaparecidos en todo Estados Unidos.

Cuando se publicaron los videos falsos, dijo que el centro, así como la Policía Estatal de Virginia, recibieron muchas llamadas de gente.

“Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo”, dijo. “Recibimos muchas llamadas preguntando sobre un secuestrador masivo en el estado de Virginia. No tenemos información que lo respalde”.

Dijo que es importante que la gente busque información en el lugar correcto.

“Busquen recursos confiables. Confíen en nosotros. Sígannos en redes sociales… sigan a la Policía Estatal de Virginia o incluso a la policía local”, dijo. “Sin duda, publicarán la información más precisa que se puede seguir”.

La Policía Estatal de Virginia dijo que hay un promedio de 98 niños desaparecidos cada semana en el estado, pero no hay un evento de secuestro masivo como sugerían las publicaciones sociales.

Como vimos la semana pasada, esto fue un catalizador para la desinformación. Se recibieron muchas llamadas a la Policía Estatal de Virginia. Muchas llamadas llegaron a nuestro centro de llamadas, dijo.

Dijo que publicaciones como esa socavan el hecho de que hay niños desaparecidos y que necesitan ayuda para difundir los hechos y traer a esos niños a casa.

“No tienen conocimiento de ningún secuestro masivo”, dijo. “No están investigando nada relacionado con este tipo de secuestro ni nada parecido. Aquí en el estado de Virginia, si lo supiéramos, sin duda daríamos la voz de alarma ante una gran protesta pública, pero no es así. Lo que sí tenemos son niños desaparecidos. A diario, lidiamos con casos de niños desaparecidos, y necesitamos la ayuda del público para encontrarlos”.