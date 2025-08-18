El impuesto de Maryland a los anuncios digitales violó la libertad de expresión de las grandes tecnológicas, dicen los jueces

El impuesto a la publicidad digital, el primero en el país, impuesto en Maryland violó la Constitución, según un tribunal federal de apelaciones, porque impedir que las grandes empresas tecnológicas informen a sus clientes sobre el impuesto viola el derecho de las empresas a la libertad de expresión.

Los partidarios afirman que Maryland necesitaba reformar sus métodos tributarios en respuesta a los cambios significativos en la publicidad de las empresas. El impuesto se centra en las grandes empresas que se lucran con la publicidad en internet, como Meta, Google y Amazon, quienes afirman estar siendo injustamente perseguidas.

La batalla legal en curso está siendo observada por otros estados que están considerando impuestos a la publicidad en línea. Maryland estimó que el impuesto podría recaudar alrededor de $250 millones al año para financiar una amplia medida de educación primaria y secundaria.

La ley de Maryland dice que las compañías no sólo deben pagar el impuesto, sino también evitar decirles a los clientes cómo afecta el precio, sin detalles, recargos ni tarifas, dijo el tribunal de apelaciones el viernes al ponerse del lado de las asociaciones comerciales que luchan contra el impuesto.

El juez Julius Richardson citó la Ley del Timbre de la época colonial, que contribuyó a desencadenar la Guerra de la Independencia, y escribió que “criticar al gobierno —por los impuestos o cualquier otra cosa— es un discurso importante en una sociedad democrática”.

Los demandantes sostuvieron que los legisladores de Maryland estaban tratando de aislarse de las críticas y la responsabilidad política al prohibir a las empresas explicar el impuesto a sus clientes.

“Un Estado no puede eludir las críticas silenciando a los afectados por sus impuestos”, escribió el juez.

La decisión unánime del Cuarto Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos revierte una decisión de la jueza de distrito Lydia Kay Griggsby y le devuelve el caso con instrucciones de considerar un remedio apropiado a la luz de la decisión del panel.

Los grupos comerciales elogiaron la decisión.

“Maryland intentó evitar las críticas a su plan fiscal, y el Cuarto Circuito reconoció esa táctica por lo que era: censura”, dijo Paul Taske, codirector del Centro de Litigios NetChoice, en un comunicado.

La contralora de Maryland, Brooke Lierman, quien es la acusada en el caso, y la oficina del fiscal general de Maryland, que representa al estado, se negaron a hacer comentarios el lunes.

La ley ha sido impugnada en múltiples instancias legales, incluido el Tribunal Fiscal de Maryland, donde el caso está en curso.

La ley impone un impuesto basado en los ingresos brutos anuales globales para las empresas que generen más de 100 millones de dólares a nivel mundial.

Según la ley, la tasa impositiva es del 2,5% para las empresas que generan más de 100 millones de dólares en ingresos brutos anuales globales; del 5% para las empresas que generan 1.000 millones de dólares o más; del 7,5% para las empresas que generan 5.000 millones de dólares o más y del 10% para las empresas que generan 15.000 millones de dólares o más.

La Asamblea General de Maryland, controlada por demócratas, anuló en 2021 un veto a la legislación por parte del entonces gobernador republicano Larry Hogan.