El imperio criptográfico de la familia Trump se expande con la asociación con Crypto.com

Las empresas criptográficas personales del presidente Donald Trump se están expandiendo nuevamente, esta vez con planes para una compañía de tesorería de activos digitales que posea una criptomoneda alternativa.

Trump Media and Technology Group, operador de la plataforma de redes sociales Truth, anunció el martes su asociación con la plataforma de intercambio de criptomonedas Crypto.com para formar una empresa que posee CRO, un token creado por Crypto.com. Una empresa de cheques en blanco vinculada a Yorkville Advisors es otra cofundadora de la nueva firma, llamada Trump Media CRO Strategy.

Trump Media anunció sus planes de adquirir CRO por valor de 105 millones de dólares. Yorkville indicó que la financiación total prevista para la tesorería de la compañía será de 1.000 millones de dólares en CRO, equivalente a aproximadamente el 19% de la capitalización bursátil del token, además de 420 millones de dólares en efectivo y equivalentes, y una línea de crédito de 5.000 millones de dólares.

El anuncio forma parte de la tendencia más candente en el mundo de las criptomonedas, donde diversas empresas, muchas de ellas sin vínculos evidentes con el mundo de los activos digitales, han hecho de la compra y tenencia de criptomonedas una parte fundamental de su plan de negocios. El modelo se basa en MicroStrategy, una empresa tecnológica que comenzó a comprar bitcoin en 2020 y cuyo precio de las acciones se ha disparado.

“Empresas de todos los tamaños y sectores están planificando estratégicamente el futuro mediante el establecimiento de tesorerías de activos digitales ancladas en activos que han creado una propuesta de valor integral y están preparadas para una utilidad aún mayor”, dijo Devin Nunes, presidente y director ejecutivo de Trump Media, en un comunicado.

Trump Media anunció que planea introducir un «sistema de recompensas» en Truth Social que utiliza la infraestructura de la billetera digital Crypto.com. El precio de CRO subió un 30% la mañana del martes, hasta los 21 centavos por token. Aún está lejos de su máximo histórico de casi 97 centavos por token, alcanzado en 2021.

Expansión del imperio criptográfico

Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha impulsado regulaciones y leyes favorables a las criptomonedas, mientras que la familia Trump ha buscado agresivamente expandir sus negocios relacionados con las criptomonedas.

Esa dinámica sin precedentes ha dado lugar a acusaciones de corrupción por parte de los demócratas, aunque el presidente dice que ha confiado la gestión de sus negocios a sus hijos.

En mayo, Trump recompensó a los principales inversores en su moneda meme con una cena de lujo. Trump lanzó la moneda pocos días antes de asumir el cargo. Los fans del presidente también han podido comprar productos de Trump con temática de criptomonedas , como relojes de 100.000 dólares y zapatillas deportivas de alta gama.

Trump Media anunció previamente planes para mantener una cantidad significativa de bitcoin en sus libros, así como para crear un fondo cotizado en bolsa vinculado a los precios de cinco criptomonedas populares.

World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas fundada por Trump y sus hijos el año pasado, ha recibido un importante impulso de un fondo de inversión de los Emiratos Árabes Unidos y de Justin Sun, un emprendedor de criptomonedas nacido en China. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha suspendido una demanda presentada contra Sun en 2023, alegando que su empresa incurrió en manipulación del mercado y pagó a famosos por promociones no reveladas.

Una empresa poco conocida llamada ALT5 Sigma anunció recientemente que planea recaudar 1.500 millones de dólares para comprar las monedas digitales creadas por World Liberty Financial y que Eric Trump, el hijo del presidente, se unirá a la junta directiva de la compañía.

También el martes, una empresa llamada Canary Capital presentó documentación ante la SEC buscando vender un fondo cotizado en bolsa que rastreará el precio de la moneda meme del presidente.