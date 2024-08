ChatGPT ahora está disponible en muchos modelos de Volkswagen

Los modelos de Volkswagen que cuentan con el nuevo sistema de infoentretenimiento de última generación ahora también están equipados con la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT. Esta herramienta de investigación basada en IA está disponible en todos los vehículos nuevos de la familia totalmente eléctrica ID., así como en los nuevos Golf, Tiguan y Passat. Se puede acceder a ella utilizando el asistente de voz IDA y ofrece una gama de nuevas opciones que van mucho más allá del control por voz disponible anteriormente. Por ejemplo, los clientes ahora pueden escuchar los resultados de búsqueda y pueden interactuar con el automóvil utilizando un lenguaje natural.

Kai Grünitz, miembro del Consejo de Administración de la Marca responsable de Desarrollo, comentó: “Volkswagen tiene una larga tradición de democratizar tecnologías. Como fabricante de volumen, hacemos que estas tecnologías sean accesibles para una gran cantidad de personas. Al integrar sin problemas ChatGPT en el backend de nuestro asistente de voz, ahora ofrecemos a los conductores la oportunidad de utilizar esta inteligencia artificial a diario, subrayando así lo innovadores que son nuestros productos.”

Los modelos actuales de Volkswagen ya permiten a los usuarios controlar los sistemas de infoentretenimiento, navegación y climatización utilizando el asistente de voz IDA en línea. El vehículo también puede responder preguntas sobre diversos temas. Pero con la introducción de ChatGPT, las posibilidades se han expandido significativamente: por ejemplo, la IA puede proporcionar información sobre atracciones turísticas, informar sobre torneos de fútbol pasados o ayudar a resolver problemas matemáticos. Todo esto funciona de manera intuitiva: el conductor simplemente habla con el asistente en lenguaje natural, sin necesidad de apartar la vista de la carretera.

Fácil de usar, no se necesita cuenta adicional. Los clientes de Volkswagen con una cuenta existente de VW Connect/VW Connect Plus pueden usar el asistente de voz IDA como de costumbre, sin necesidad de acceso adicional ni una aplicación extra. El asistente digital se activa diciendo “Hola IDA” o presionando el botón en el volante. Solo si el sistema de Volkswagen no puede responder a una consulta, esta se envía de manera anónima a ChatGPT; la respuesta se proporciona luego en la voz familiar de Volkswagen. En ningún momento ChatGPT tiene acceso a los datos del vehículo. Las preguntas y respuestas se eliminan inmediatamente para garantizar una protección óptima de los datos. El asistente de voz en línea se puede desactivar tanto en el área de configuración de la aplicación de Volkswagen como en la configuración de privacidad del sistema de infoentretenimiento.

Tecnología disponible en cinco idiomas. En enero de 2024, Volkswagen presentó los primeros vehículos con ChatGPT integrado en el asistente de voz IDA en el CES 2024, una feria de electrónica. La tecnología está actualmente disponible en los idiomas del sistema: inglés (EE.UU.), inglés (Reino Unido), español, checo y alemán. Su uso en los vehículos Volkswagen ha sido posible gracias a una colaboración con Cerence Inc., el líder mundial en soluciones de IA automotriz, y su Cerence Chat Pro, que utiliza una variedad de fuentes, incluido ChatGPT, para permitir que IDA proporcione respuestas precisas y relevantes a casi cualquier consulta imaginable.