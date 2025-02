Apple reemplazará la palabra «racista» por «Trump»

Apple está corrigiendo un error en la función de dictado de algunos iPhones que sugiere brevemente la palabra “Trump” cuando se pronuncia una palabra con consonante R, incluyendo “racista”.

La compañía está respondiendo a la controversia después de que algunos propietarios de iPhone publicaran videos en las redes sociales esta semana para detallar cómo funciona la falla.

Cuando los usuarios activaron la función de dictado y dijeron la palabra “racista”, la palabra “Trump” aparece en la ventana de texto antes de ser reemplazada rápidamente por la palabra correcta, según varios videos publicados en línea.

“Estamos al tanto de un problema con el modelo de reconocimiento de voz que impulsa Dictado y hoy estamos implementando una solución”, dijo Apple en un comunicado enviado a The Associated Press el miércoles.

La compañía dijo que los modelos de reconocimiento de voz que impulsan la función de voz a texto podrían mostrar palabras con cierta superposición fonética.

También se indicó que otras palabras que tienen la consonante “r” también estaban activando el error por error. The Associated Press no pudo reproducir el problema el miércoles, un día después de que se conoció.

Esta semana, la compañía anunció un plan para invertir más de 500.000 millones de dólares y contratar a 20.000 personas en Estados Unidos durante los próximos cuatro años, así como para construir una nueva fábrica en Texas, en medio de las amenazas de Trump de imponer aranceles a las importaciones. Por otra parte, los accionistas de Apple rechazaron un intento de presionar a la compañía para que se sume a la iniciativa de Trump de eliminar los programas corporativos diseñados para diversificar su fuerza laboral.