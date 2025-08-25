Agregaron 10 zonas de cámaras de velocidad en Arlington antes del nuevo año escolar
Nuevas cámaras de velocidad recibirán a los conductores el lunes en las zonas escolares en el primer día de regreso a clases en el condado de Arlington, Virginia.
Habrá 10 cámaras de seguridad de velocidad adicionales en zonas escolares, lo que eleva el total del programa PhotoSPEED del condado a 28 cámaras, según un comunicado de prensa del condado .
Hay un período de advertencia de 30 días para las 10 nuevas cámaras y las dos reubicadas a partir del lunes. Después de ese período, quienes sean sorprendidos con exceso de velocidad recibirán una multa civil de $100 por cada infracción.
A partir del lunes, cualquier conductor que exceda los límites de velocidad indicados por las cámaras recibirá multas.
Las nuevas cámaras están en las siguientes ubicaciones:
- NB 4700 cuadra de Williamsburg Boulevard
- NB 1300 cuadra de S. George Mason Drive
- SB 1000 cuadra de N. George Mason Drive
- NB 700 cuadra de S. Carlin Springs Road
- EB 4200 cuadra de Lorcom Lane
- EB 6000 cuadra de Wilson Boulevard
- SB 1400 cuadra de N. Quincy Street
- WB 1500 cuadra de Wilson Boulevard
- WB 5100 cuadra de Williamsburg Boulevard
- SB 2600 cuadra de Military Road
Se están reubicando dos cámaras de la cuadra 5200 de Yorktown Boulevard en dirección este y de la cuadra 1300 de N. Kirkwood en dirección norte. Ahora estarán en las siguientes ubicaciones:
- SB 1600 cuadra de Kirkwood Road
- WB 5100 cuadra de Yorktown Boulevard
Las ubicaciones en las que regresan las cámaras de velocidad incluyen:
- WB 5800 cuadra de Wilson Boulevard
- SB 400 cuadra de N. George Mason Drive
- SB 600 cuadra de S. Carlin Springs Road
- Bloque de la unidad SB de S. Carlin Springs Road
- SB 1900 cuadra de S. George Mason Drive
- NB 1900 cuadra de S George Mason Drive
- SB 1200 cuadra de S. George Mason Drive
- EB 4500 cuadra de Washington Boulevard
- NB 700 cuadra de N. George Mason Drive
- SB 2500 cuadra de S. Arlington Ridge Road
- EB 5800 cuadra de Williamsburg Boulevard
- SB 1000 cuadra de N. McKinley Road
- EB 3500 cuadra de 2nd Street S.
- NB cuadra 1600 de N. Veitch Street
- WB 5800 cuadra de Little Falls Road
- NB 1100 cuadra de Patrick Henry Drive