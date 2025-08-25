Agregaron 10 zonas de cámaras de velocidad en Arlington antes del nuevo año escolar

Nuevas cámaras de velocidad recibirán a los conductores el lunes en las zonas escolares en el primer día de regreso a clases en el condado de Arlington, Virginia.

Habrá 10 cámaras de seguridad de velocidad adicionales en zonas escolares, lo que eleva el total del programa PhotoSPEED del condado a 28 cámaras, según un comunicado de prensa del condado .

Hay un período de advertencia de 30 días para las 10 nuevas cámaras y las dos reubicadas a partir del lunes. Después de ese período, quienes sean sorprendidos con exceso de velocidad recibirán una multa civil de $100 por cada infracción.

A partir del lunes, cualquier conductor que exceda los límites de velocidad indicados por las cámaras recibirá multas.

Las nuevas cámaras están en las siguientes ubicaciones:

NB 4700 cuadra de Williamsburg Boulevard

NB 1300 cuadra de S. George Mason Drive

SB 1000 cuadra de N. George Mason Drive

NB 700 cuadra de S. Carlin Springs Road

EB 4200 cuadra de Lorcom Lane

EB 6000 cuadra de Wilson Boulevard

SB 1400 cuadra de N. Quincy Street

WB 1500 cuadra de Wilson Boulevard

WB 5100 cuadra de Williamsburg Boulevard

SB 2600 cuadra de Military Road

Se están reubicando dos cámaras de la cuadra 5200 de Yorktown Boulevard en dirección este y de la cuadra 1300 de N. Kirkwood en dirección norte. Ahora estarán en las siguientes ubicaciones:

SB 1600 cuadra de Kirkwood Road

WB 5100 cuadra de Yorktown Boulevard

Las ubicaciones en las que regresan las cámaras de velocidad incluyen: