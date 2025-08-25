Últimas Noticias:
tracker
Advertisement
Tecnología 

Agregaron 10 zonas de cámaras de velocidad en Arlington antes del nuevo año escolar

153 Views
  • Descarga aquí la edición de clasificados para que puedas ver las opciones de trabajo disponible en tu area

    • Nuevas cámaras de velocidad recibirán a los conductores el lunes en las zonas escolares en el primer día de regreso a clases en el condado de Arlington, Virginia.

     

    Habrá 10 cámaras de seguridad de velocidad adicionales en zonas escolares, lo que eleva el total del programa PhotoSPEED del condado a 28 cámaras, según un comunicado de prensa del condado .

     

    Hay un período de advertencia de 30 días para las 10 nuevas cámaras y las dos reubicadas a partir del lunes. Después de ese período, quienes sean sorprendidos con exceso de velocidad recibirán una multa civil de $100 por cada infracción.

     

    A partir del lunes, cualquier conductor que exceda los límites de velocidad indicados por las cámaras recibirá multas.

     

    Las nuevas cámaras están en las siguientes ubicaciones:

    • NB 4700 cuadra de Williamsburg Boulevard
    • NB 1300 cuadra de S. George Mason Drive
    • SB 1000 cuadra de N. George Mason Drive
    • NB 700 cuadra de S. Carlin Springs Road
    • EB 4200 cuadra de Lorcom Lane
    • EB 6000 cuadra de Wilson Boulevard
    • SB 1400 cuadra de N. Quincy Street
    • WB 1500 cuadra de Wilson Boulevard
    • WB 5100 cuadra de Williamsburg Boulevard
    • SB 2600 cuadra de Military Road

     

    Se están reubicando dos cámaras de la cuadra 5200 de Yorktown Boulevard en dirección este y de la cuadra 1300 de N. Kirkwood en dirección norte. Ahora estarán en las siguientes ubicaciones:

    • SB 1600 cuadra de Kirkwood Road
    • WB 5100 cuadra de Yorktown Boulevard

     

    Las ubicaciones en las que regresan las cámaras de velocidad incluyen:

    • WB 5800 cuadra de Wilson Boulevard
    • SB 400 cuadra de N. George Mason Drive
    • SB 600 cuadra de S. Carlin Springs Road
    • Bloque de la unidad SB de S. Carlin Springs Road
    • SB 1900 cuadra de S. George Mason Drive
    • NB 1900 cuadra de S George Mason Drive
    • SB 1200 cuadra de S. George Mason Drive
    • EB 4500 cuadra de Washington Boulevard
    • NB 700 cuadra de N. George Mason Drive
    • SB 2500 cuadra de S. Arlington Ridge Road
    • EB 5800 cuadra de Williamsburg Boulevard
    • SB 1000 cuadra de N. McKinley Road
    • EB 3500 cuadra de 2nd Street S.
    • NB cuadra 1600 de N. Veitch Street
    • WB 5800 cuadra de Little Falls Road
    • NB 1100 cuadra de Patrick Henry Drive