Nuevos nombres en la ciudad de Fairfax

Después de meses de discusiones, la ciudad de Fairfax, en Virginia, eligió nuevos nombres para algunas calles vinculadas a los confederados en la época de la guerra civil.

El Ayuntamiento de Fairfax aprobó nuevos nombres para 14 calles, que entrarán en vigencia el 1 de enero.

Algunas de las calles que verán cambios tenían el nombre de los generales confederados Robert E. Lee y Stonewall Jackson. Nueve de las calles están ubicadas en el vecindario de Mosby Woods y están conectadas con el coronel John Singleton Mosby.

La ruta estadounidense 29/Lee Highway se dividirá en tres nombres diferentes, incluidos Fairfax Boulevard, Main Street y Blenheim Boulevard. La Confederate Lane ahora será Continental Lane, y Plantation Parkway se convertirá en Fair Woods Parkway.

Algunos miembros del consejo no apoyaron los cambios y dijeron que no había suficiente aporte de la comunidad. Ahora que se han aprobado los nuevos nombres, la ciudad ayudará a los propietarios a realizar los cambios necesarios. Los nuevos nombres son parte de una iniciativa de la ciudad, Connecting Fairfax City for All.

Estos son algunos de los cambios:

Old Lee, a Lilac Street

Confederate Lane, a Continental Lane

Plantation Parkway, a Fair Woods Parkway

Old Lee Highway, a Blenheim Noulevard

Traveler Street, a Old Robin Street

Rancher Road, a Cardinal Road

Reb Street, a Cross Lane

Raider Lane, a Fox Lane

Scarlet Circle, a Crimson Circle

Singleton Circle, a Concord Circle

Stonewall Avenue, a Stone Wall Avenue

Mosby Woods Drive a Fair Woods Drive

La Lee Highway se dividirá en: