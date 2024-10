Vuelve ChalkFest al Reston Town Center!

Gracias a la demanda popular Public Art Reston se enorgullece de anunciar que ChalkFest (el Festival de la Tiza) estará de vuelta en el Reston Town Center! Este 20 de octubre de 2024, la calle Market Street se transformará en un lienzo vibrante donde artistas profesionales y aficionados, al igual que familias y niños, transformarán el pavimento en un caleidoscopio de vivas obras de arte hechas en tiza.

También habrá pinta-caritas para los niños y entretenimiento en vivo con la banda musical de Bach to Rock de Herndon, creando una divertida atmósfera para todos.

A cada participante se le asignará un recuadro y se le proveerá tiza y elementos de arte el día del evento, los cuales estarán incluidos con la inscripción. El evento comenzará a las 10am y los ganadores serán anunciados a las 6pm.

Las inscripciones ya están abiertas en tinyurl.com/2024chalkfest para las tres categorías: “Artistas Aficionados (Amateur) ($30)”, “Artistas Profesionales ($35)”, y “Familias & Niños ($25)”. Habrá premios para cada categoría tanto por el jurado como por voto popular, “Audience Choice Awards”.

Las empresas y grupos comunitarios están invitados a registrarse para pasar un día de camaradería en equipo.

Este año Public Art Reston ha establecido que donará un número limitado de inscripciones a familias y niños que deseen participar y necesiten asistencia financiera.

Se anima a que los interesados se registren con tiempo, ya que anteriormente este evento ha agotado las ventas de entradas rápidamente.

Las oportunidades de patrocinio aún están disponibles para empresas y organizaciones que deseen alcanzar a una audiencia diversa. Anteriormente, ChalkFest ha atraído a más de 4.000 visitantes, lo cual hace de este evento una fantástica oportunidad para alcanzar a la comunidad.

Para mayor información sobre cómo patrocinar ChalkFest en el Reston Town Center 2024, por favor contacte admin@publicartreston.org. Todos los fondos recaudados en este evento serán utilizados para apoyar proyectos y programas de arte público en el futuro.

ChalkFest en el Reston Town Center 2024 cuenta con el apoyo de su Patrocinador Principal, Reston Community Center, en conjunción con County of Fairfax, Virginia, Reston Town Center Association, Boston Properties, Virginia Commission for the Arts, National Endowment for the Arts y ArtsFarifax.

Encuentre más información sobre ChalkFest en: https://publicartreston.org/chalkfest-2024