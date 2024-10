Los condados de Fairfax y Loudoun eliminan a no ciudadanos de las listas de votantes

El condado de Loudoun canceló la inscripción de votantes de 98 personas que han sido identificadas por el estado como no ciudadanos, según la Oficina de Elecciones del Condado de Loudoun.

Después de que la administración del gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, identificara a 6,303 no ciudadanos registrados para votar en Virginia y emitiera una orden ejecutiva para su eliminación de las listas de votantes, la Oficina de Elecciones del Condado de Fairfax informó en un memorando que canceló el registro de votantes de 985 personas. Ahora se está refiriendo a esos individuos al fiscal del condado de Fairfax, Steve Descano, y al fiscal general, Jason Miyares, para determinar si violaron las leyes electorales.

El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Virginia está violando la prohibición de la ley federal sobre esfuerzos sistemáticos para eliminar votantes dentro de los 90 días antes de una elección.

El Departamento de Justicia está tratando de detener los esfuerzos del gobernador Youngkin en los tribunales para eliminar a los no ciudadanos de las listas de votantes.

El consejero de Youngkin, Richard Cullen, argumenta que el «período de silencio» de 90 días bajo la Ley Nacional de Registro de Votantes no es relevante para este proceso, ya que Virginia realiza una revisión individualizada, no sistemática, según la ley de Virginia, para corregir los registros de inscripción.

Youngkin dijo que está haciendo cumplir la ley firmada por Tim Kaine cuando era gobernador.

«Este proceso ha estado en vigor desde 2006», dijo Youngkin. «Tuvimos gobernadores demócratas recientes como Terry McAuliffe y Ralph Northam que usaron este mismo proceso dentro del período de 90 días.»

«El senador Kaine cree que los no ciudadanos no deben votar en elecciones estatales o federales, y por eso firmó una ley como gobernador para evitarlo. Es ilegal que los no ciudadanos voten y la buena noticia es que no hay evidencia de que hayan votado o estén votando en Virginia. Y así como queremos bloquear que los no ciudadanos voten, necesitamos evitar que se eliminen de las listas a votantes elegibles, especialmente a semanas de una elección. El senador Kaine está enfocado en asegurarse de que cada virginiano elegible tenga la oportunidad de votar en esta elección crucial», dijo Kaine.

«Sabemos con certeza que han estado votando», dijo Katie Gorka, presidenta del Comité Republicano del Condado de Fairfax.

Gorka quiere que Virginia fortalezca sus leyes para asegurarse de que los no ciudadanos no puedan registrarse para votar desde el principio.

«Queremos que el Departamento de Vehículos Motorizados trabaje más de cerca con ELECT, el Departamento de Elecciones, para compartir números de documentos, los números de presencia legal, y queremos que ELECT trabaje con el Departamento de Seguridad Nacional para verificar si las personas son elegibles para votar», dijo Gorka. «No están haciendo eso. Además, el Departamento de Vehículos Motorizados no está verificando los números de seguridad social. Entonces, como puedes ver, hay todo tipo de problemas aquí que facilitan demasiado que los no ciudadanos, ya sea que lo planeen o no, terminen en las listas de votantes.»