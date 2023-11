Veterinarios del área de DC desconcertados por las enfermedades respiratorias mortales en los perros

Algo está haciendo que los perros en al menos cinco estados enfermen con una enfermedad de las vías respiratorias superiores potencialmente mortal, y los veterinarios del área de DC están siguiendo atentamente la situación.

Comienza con una tos persistente y puede convertirse rápidamente en neumonía y provocar dificultad respiratoria grave.

Dijo que se especula que podría ser una variante de la influenza canina, pero «muchos de estos perros, cuando se les realiza la prueba con nuestros típicos paneles de detección de PCR, dan negativo en casi todo».

La enfermedad ha surgido en Oregón, Rhode Island, New Hampshire, Massachusetts y Colorado. Si bien no se ha confirmado en DC, Maryland o Virginia, la Dra. Christine Klippen, del Friendship Hospital for Animals, dijo que muchas oficinas veterinarias estatales en partes del país que están viendo un aumento en esta enfermedad respiratoria la están monitoreando de cerca”.

Klippen dijo que muchas de las enfermedades respiratorias observadas en la región todavía son influenza, Bordetella y tos de las perreras confirmadas.

Los dueños de perros preocupados por el riesgo potencial de exponer a sus perros a la enfermedad pueden tomar precauciones, dijo Hilson. “Al igual que con cualquier tipo de brote de las vías respiratorias superiores, si es posible, evite los parques para perros y las guarderías si puede”, dijo.

Si nota que su perro ha desarrollado tos, no debe entrar en pánico. Pero si ve que su perro se vuelve letárgico, pierde interés en comer o desarrolla una secreción nasal que no es clara, llévelo al consultorio de un veterinario. Pero tome precauciones cuando lo haga.

“Igual que un hospital humano durante la temporada de gripe. No querrás ir a la sala de emergencias a menos que sea absolutamente necesario”, dijo Klippen. Esto se debe al riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas o de contraer una enfermedad mientras se espera.

Klippen dijo que llame con anticipación. Una vez que llegue, llame desde su automóvil y siga las instrucciones del veterinario desde allí.

Hilson está de acuerdo. «En Caring Hands, tenemos un letrero en la puerta que dice que si su perro está tosiendo, no entre al hospital».

Dijo que se pueden hacer arreglos para que los clientes puedan entrar mientras no haya otros perros en el vestíbulo, manteniendo a su mascota y a otros perros lo más seguros posible de la exposición.

Ambos veterinarios recomiendan asegurarse de que su perro tenga todas las vacunas necesarias, incluidas las contra la Bordetella, la influenza canina y el moquillo.

“No todas las vacunas serán 100% efectivas, algunos pacientes tienen mejores sistemas inmunológicos, pero eso es, ante todo, lo mejor que se puede hacer”, dijo.