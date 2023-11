Verstappen rechaza la idea de eventual fichaje de Hamilton por Red Bull

El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen rechazó este jueves el rumor de una posible aproximación de su equipo a Lewis Hamilton para formar una pareja de ensueño a partir del próximo año.

El patrón de Red Bull Christian Horner declaró esta semana a la prensa inglesa que personas del entorno de Hamilton le «contactaron» en varias ocasiones a comienzos de año para «ver si había interés» de la escudería que domina la F1 desde hace tres temporadas por fichar al siete veces campeón del mundo.

Tanto Verstappen como Hamilton, en la conferencia de prensa de presentación del Gran Premio de Abu Dabi, este jueves en el circuito de Yas Marina, descartaron la salida del británico de Mercedes.

«No va a ocurrir», declaró Verstappen, quien ya tiene asegurada la consecución de un tercer título consecutivo antes de la última carrera de la temporada.

«No tiene sentido inventar historias si no están sucediendo», añadió el neerlandés, que no quiso responsabilizar a su rival de los rumores.

«Hay muchos grandes pilotos y, simplemente, las cosas no funcional así».

Hamilton también rechazó un acercamiento a Horner antes de renovar su contrato con Mercedes.

«No sé realmente de dónde ha salido esta historia. Sé que ha salido de Christian, pero no sé a que se refiere. Hasta dónde yo sé, nadie de mi equipo habló con él. Yo no he hablado con él desde hace años», insistió el siete veces campeón del mundo.

Hamilton sólo admitió una conversación con Horner a comienzos de esta temporada «para felicitarle por el fantástico año (2022) y le dije ‘con suerte, pronto podré pelear contra vosotros en un futuro cercano’. Eso es todo».

El británico sí reconoció que le gustaría pelear con Verstappen en igualdad de condiciones. «Sí, al 100%, sería feliz de poder correr contra él con un coche idéntico».

«Red Bull ha hecho un trabajo fantástico y es un equipo increíble. A cualquier piloto le gustaría conducir para un gran equipo como este, pero mi sueño no es el de pasar de un coche no muy bueno a uno ganador, sino que mi sueño es empezar donde estamos (Mercedes) y construir hasta llevarlo a la victoria».

«Por eso me quedé en Mercedes», zanjó.