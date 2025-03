Tesla cierra su sala de exposición en Montgomery Mall

Tesla ha cerrado su sala de exposición en Westfield Montgomery Mall, aunque no se dio a conocer ningún motivo.

«Podemos confirmar que Tesla ya no es minorista en Westfield Montgomery y estamos ansiosos por compartir con ustedes lo que viene próximamente», declaró un portavoz del centro comercial en un comunicado enviado por correo electrónico. No se proporcionó más información.

La sala de exposiciones del centro comercial Montgomery Mall se inauguró en 2013.

Tesla inauguró su nueva sala de exhibición en la zona de Washington D. C. en la calle M de Georgetown el año pasado. Una segunda sala de exhibición en Washington D. C. se encuentra en CityCenter DC, en el centro de Washington D. C., y se inauguró en 2017. Tesla también tiene salas de exhibición en Rockville Pike, Arlington y Tysons.

En las últimas semanas, las salas de exposición de Tesla en todo el país han sido escenario de protestas contra su fundador Elon Musk, incluidas manifestaciones afuera de su sala de exposición en Georgetown pidiendo boicots contra la marca, motivados por la participación de Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump, o DOGE, que ha eliminado miles de empleos federales.

Las salas de exhibición de Tesla, a las que la compañía llama «galerías», no venden vehículos ni son concesionarios. Ofrecen pruebas de manejo y sirven como lugares donde los compradores potenciales pueden obtener más información sobre los vehículos.

Tesla cuenta con alrededor de 350 salas de exhibición y centros de servicio en todo el país. El primero abrió sus puertas en Santa Mónica, California, poco después del lanzamiento de sus primeros vehículos en 2008.