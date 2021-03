Temporada de Impuestos en Tiempos de Pandemia

Giovanni Delfino- Washington Hispanic

La temporada de impuestos empezó y la comunidad se prepara para cumplir, aunque con duros lineamientos de prevención contra el Covid-19 y uno de los más fuertes inviernos que ha presenciado esta generación en el país.

Las vacunas empezaron a ser distribuidas, pero aún estamos lejos de decirle adiós a la pandemia.

El IRS empezó a recibir declaraciones de impuestos desde el 12 de febrero y los contribuyentes, tanto como los preparadores de impuestos, empezaron este proceso anual a lo largo y ancho del país. «Bien dice el refrán, solo dos cosas son inevitables en esta vida, la muerte y los impuestos», nos comenta Nick Maldonado, CEO de Toro Taxes, empresa de preparación de impuestos con sede principal en Las Vegas -Nevada.

A principios del 2020, Oscar Toro, Nick Maldonado y Javier Solís, fusionaron sus empresas para construir la franquicia latina más grande de los EE. UU. con más de 200 puntos de atención en mas de 25 estados de la unión americana, sin esperar que una pandemia sin precedentes les traería el reto de su vida tan pronto. El 2020 fue un año de lecciones que les permitió adaptarse adecuadamente a los lineamientos, aunque con ciertas barreras culturales que tuvieron que aprender a superar.

Si bien es bien sabido que la tecnología y la digitalización nos ha permitido superar muchos de estos retos, en la comunidad hispana aún existen muchos que no cuentan con acceso básico a herramientas digitales y teléfono inteligentes. Múltiples clínicas comunitarias que sirven a la comunidad hispana de inmigrantes a lo largo del país reportaron que sus beneficiarios no conseguían registrarse para ser vacunados a causa de no contar con correos electrónicos personales.

Muchos de estos centros optaron por asistir a sus beneficiarios con la obtención de un correo electrónico, para luego proceder a registrarlos para una cita de vacunación.

Durante la temporada de impuestos del 2020, múltiples centros de preparación de impuestos reportaron que una gran numero de contribuyentes hispanos preferían esperar al ultimo momento de la extensión para empezar el proceso, ya que no se sentían a gusto de hacer el proceso a través de medios electrónicos.

Por su parte Nick Maldonado, de Toro Taxes, nos comentó que, si bien se prepararon para cumplir con las medidas de prevención con mascarillas y protectores, también implementaron el uso de medios digitales como llamadas en video. «Ha sido una transición, los latinos somos mas de contacto directo, así que no reemplazamos el servicio en persona, pero si estamos abriendo opciones adicionales. Les damos alternativas, no es un reemplazo», comentó Nick. «Por fortuna, las proyecciones de crecimiento de Toro Taxes no se vieron afectadas, porque el negocio de impuestos no para, se considera esencial’, agregó.

Si bien el negocio de los impuestos no se detuvo, Toro Taxes si reportó que nueve proyectos nuevos de la franquicia sufrieron retrasos menores, consiguieron cerrarlos de manera positiva, además de mencionar que va a ser necesario ser proactivos y apoyar a sus equipos de principio a fin en este proceso, mientras siguen integrando franquiciantes por todo el país.

Recientemente, el Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció otorgar una extensión hasta Mayo 17, luego de una año aún muy complicado, dándole a los contribuyentes una mes adicional para tramitar su declaración de impuestos. Ciertamente, será una decisión bien recibida tanto por parte de los contribuyentes, como de los preparadores.