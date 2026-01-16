Se reporta la primera muerte infantil por gripe esta temporada en VA

La temporada de gripe ha dado un giro sombrío en Virginia, ya que el departamento de salud del estado informó la primera muerte de un niño causada por complicaciones asociadas con la gripe.

Para proteger la privacidad de la familia, la única información que el Departamento de Salud de Virginia está divulgando sobre el niño es que tenía 4 años o menos y que la muerte se informó en la región este del estado.

“En el Departamento de Salud de Virginia, estamos desconsolados y extendemos nuestras condolencias a la familia de este niño en estos momentos difíciles”, declaró la Comisionada de Salud Estatal, Karen Shelton, en un comunicado de prensa . “Aunque la gripe es común, puede causar enfermedades graves e incluso la muerte. Insto a todas las personas elegibles para vacunarse contra la gripe a que lo hagan no solo para protegerse a sí mismas, sino también a quienes las rodean”.

Lisa Sollot, coordinadora del programa de enfermedades respiratorias del departamento de salud del estado, dijo que no es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe.

“Este año, nos dieron algunas semanas adicionales porque la actividad comenzó muy tarde, lo que creo que nos dio un poco más de tiempo para quienes están posponiendo la vacunación”, dijo. “Sabemos que la actividad podría aumentar en cualquier momento, así que sabemos que tenemos mucho por delante en términos de actividad”.

“Recomendamos la vacuna contra la gripe como la mejor manera de protegerse y proteger a los demás”, añadió.

Sollot dijo que también es importante tomar precauciones, como quedarse en casa cuando está enfermo, evitar a otros cuando están enfermos, limpiar superficies muy duras y lavarse las manos con frecuencia.

Desde que apareció el COVID-19, Sollot dijo que la temporada de gripe se ha vuelto un poco más impredecible y que es importante que las personas permanezcan alerta.

Normalmente, la actividad comienza alrededor de octubre, quizás noviembre. Y este año, la actividad no comenzó hasta aproximadamente diciembre. Y luego aumentó rápidamente, casi alcanzando el pico del año pasado, antes de disminuir también rápidamente, lo cual es una actividad extraña que no hemos visto en el pasado, dijo.

“También nos ha hecho pensar que esto no es necesariamente un descenso real, y que es posible que veamos un aumento de actividad nuevamente en el futuro, por eso estos consejos de prevención son tan importantes para ayudar a protegerse a sí mismo y a su familia”, agregó.

Según el departamento de salud estatal, menos del 30% de los virginianos elegibles reportaron haber recibido la vacuna contra la gripe esta temporada. Quienes estén interesados ​​en vacunarse pueden encontrar proveedores en el sitio web del departamento .

El departamento de salud del estado dijo que el nivel de enfermedades respiratorias se considera “moderado”, donde más del 18,6% de las visitas al departamento de emergencias se pueden atribuir a enfermedades virales.

La temporada pasada fue la temporada de gripe más mortal registrada para los niños en Estados Unidos, según funcionarios de salud de Virginia.