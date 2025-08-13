Reserve para la Semana de Restaurantes de Verano en el área de DC

La Asociación de Restaurantes del Área Metropolitana de Washington ha anunciado la lista de restaurantes de este año para su Semana del Restaurante, que ofrece ofertas y menús únicos solo para la ocasión.

La diversión gastronómica de verano se desarrollará del lunes 18 de agosto al domingo 24 de agosto.

Hay menús de tres platos para brunch, almuerzo y cena, además de combinaciones de vinos y cócteles para completar su comida.

Algunos restaurantes participantes incluyen Ala en Dupont Circle y Bethesda, dLeña en Mt. Vernon Triangle y Wiseguy Pizza en Rosslyn.

Puede encontrar el horario completo y la lista de restaurantes en el sitio web de RAMW . La herramienta de búsqueda le permite filtrar su búsqueda de restaurantes por tipo de terraza, barrio, tipo de cocina y más.

Los listados incluyen ubicaciones en DC, Maryland y Virginia.

Las ofertas de brunch y almuerzo tienen un precio de $25 o $35 por persona y los menús de cena cuestan $40, $55 o $65, según el restaurante y el menú.

Diariamente se agregan más restaurantes a medida que RAMW se prepara para la promoción, así que vuelva a consultar a medida que se acerca la fecha de inicio para conocer más opciones.