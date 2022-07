Reconsidere lo que creía saber sobre la reinfección por COVID-19

Olvídese de lo que creía saber sobre contraer COVID-19 más de una vez. El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, sigue evolucionando, al igual que la información sobre su riesgo de volver a infectarse.

«Hace dos años, pensamos que si tenía COVID una vez que nunca lo volvería a tener», dijo la Dra. Preeti Malani, médica de enfermedades infecciosas de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Pero especialmente con las variantes que se han vuelto dominantes en los EE. UU. este verano, ese pensamiento ya no se sostiene.

Cuando surgió en noviembre pasado, la variante omicron del SARS-CoV-2 mostró la capacidad de reinfectar a las personas que habían tenido versiones anteriores del virus. Este verano, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las subvariantes omicron BA.4 y BA.5 están arrasando en los EE. UU., y BA.5 representa la mayoría de los casos de COVID. Ambos parecen ser incluso más hábiles que otras subvariantes de omicron para evadir las defensas del cuerpo contra las infecciones.

Incluso haber tenido una versión anterior de omicron no parece proteger contra la infección sintomática de las subvariantes BA.4 y BA.5, dijo Malani. Las subvariantes también pueden infectar a personas vacunadas.

“Tengo amigos que han tenido COVID tres veces”, dijo Malani, quien ha coescrito una serie continua de actualizaciones sobre el virus para JAMA. «Uno de mis hijos lo tuvo dos veces». Y la propia Malani recientemente dio positivo por primera vez, a pesar de estar al día con sus vacunas.

La buena noticia es que, a pesar de propagarse más fácilmente, las subvariantes no parecen causar una enfermedad más grave. Y la vacunación aún protege contra enfermedades graves, especialmente hospitalizaciones y muerte.

Pero es posible que los pacientes cardíacos y de accidentes cerebrovasculares deban intensificar sus precauciones.

El Dr. Deepak L. Bhatt, director ejecutivo de programas cardiovasculares intervencionistas del Brigham and Women’s Hospital en Boston, dijo que es difícil saber exactamente cómo se desarrolla una pandemia en tiempo real, y se necesita más investigación sobre la COVID-19 y el corazón para brindar respuestas definitivas sobre los riesgos.

Pero las condiciones como el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad de las arterias coronarias se encuentran entre las que pueden provocar una enfermedad grave por COVID-19, dicen los CDC. Y en el último mes, Bhatt ha visto morir a «varios pacientes» con enfermedades cardiovasculares, cardiopulmonares o neurológicas graves a causa de problemas relacionados con el coronavirus.

“No es que murieran específicamente de COVID”, dijo Bhatt, quien también es profesor en la Escuela de Medicina de Harvard. «Pero COVID los volteó».

Algunas investigaciones preliminares sugieren lo que podrían significar múltiples episodios de COVID-19 para la salud del corazón y el cerebro. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, utilizando datos del Departamento de Asuntos de Veteranos, encontraron que la reinfección aumentaba los riesgos de complicaciones cardiovasculares y de otro tipo de las personas en comparación con las personas que tenían una infección. El riesgo creció con el número de infecciones.

El trabajo no ha sido revisado por pares, pero Bhatt calificó sus conclusiones como «creíbles» y dijo que tenía sentido que con una infección importante de cualquier tipo, infectarse por segunda vez significaría más posibilidades de problemas.

La mejor protección contra la reinfección sigue siendo vacunarse y mantenerse al día con los refuerzos.

«Todavía hay muchas personas que no están vacunadas y solo pensaban: ‘Bueno, obtendré inmunidad natural o simplemente esperaré'», dijo Bhatt. «Pero esas estrategias no funcionarán».

La vacunación ayuda incluso a medida que evoluciona el coronavirus, dijo Malani. «Todavía protege contra infecciones graves. Y no debemos perder de vista eso».

Se espera que las vacunas actualizadas adaptadas a omicron estén disponibles este año. Mientras tanto, podría ser prudente tomar medidas prácticas para evitar el COVID-19, especialmente para las personas que viajan.

Para Malani, una semana antes de unas grandes vacaciones que requerían una prueba de COVID negativa, instó a su familia a ser cautelosa. «Les dije a todos: ‘Escuchen, creo que todos debemos tener mucho cuidado. Porque si uno de nosotros contrae COVID, ninguno de nosotros irá a este viaje'».

Las conexiones sociales son importantes, dijo, pero las reuniones deben ser al aire libre, o al menos en áreas bien ventiladas. Y las personas que no se sienten bien deben quedarse en casa.

El CDC dice que cualquier persona que dé positivo debe quedarse en casa durante al menos cinco días y aislarse de los demás. Y aunque se han relajado muchas pautas sobre cuándo usar una máscara, Bhatt alienta a las personas a usar máscara en entornos interiores llenos de gente, «incluso si las personas a su alrededor no lo están». La investigación muestra que ayuda a detener la propagación del virus.

Malani reconoció que puede ser confuso cuando los consejos cambian sobre algo como el riesgo de reinfección. «Esto no se debe a que los científicos y los funcionarios de salud pública estén dormidos al volante», dijo. Es lo que sucede cuando los expertos aprenden más. Por lo tanto, las personas deben seguir los consejos de fuentes confiables.

«La razón por la que nos preocupamos por esto es porque las personas vulnerables pueden morir y nuestro sistema de atención médica puede verse abrumado por las personas enfermas», dijo. «Y hemos visto que eso sucede».

Nota del editor: debido a la rápida evolución de los eventos relacionados con el coronavirus, los datos y consejos presentados en esta historia pueden haber cambiado desde su publicación. Visite Heart.org para obtener la cobertura más reciente y verifique con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los funcionarios de salud locales para obtener la orientación más reciente.

