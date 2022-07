Ofrecerán la vacuna contra la viruela del mono a un número limitado de residentes en riesgo

Funcionarios de salud y Servicios Humanos del Condado anunciaron hoy que han recibido un número limitado de dosis de la vacuna contra la viruela del simio. Actualmente, el suministro de vacunas es muy limitado y el Condado, bajo la dirección del Departamento de Salud de Maryland, solo ofrecerá vacunas a un número limitado de residentes elegibles que corren el mayor riesgo de contraer el virus.

A los residentes que sean identificados por los funcionarios de salud pública como contactos cercanos de los casos actuales de viruela del mono se les ofrecerá la vacunación. El personal de salud pública de los programas de salud sexual del condado trabajará con organizaciones comunitarias sin fines de lucro para identificar a los residentes que podrían estar en riesgo y se comunicarán con ellos directamente para ofrecerles la oportunidad de vacunarse.

Actualmente, las vacunas contra la viruela del simio se limitarán a:

Contactos conocidos que son identificados por salud pública a través de la investigación de casos, el rastreo de contactos y las evaluaciones de exposición al riesgo.

Presuntos contactos que pueden cumplir con los siguientes criterios:

Sepa que a una pareja sexual en los últimos 14 días se le diagnosticó viruela del simio.

Tuvo múltiples parejas sexuales en los últimos 14 días en una jurisdicción con viruela del simio conocida.

Se cree que el riesgo de viruela del simio en los Estados Unidos es bajo. La viruela del mono no se propaga fácilmente entre las personas, y el tiempo entre la exposición y el momento en que comienzan los síntomas les da tiempo a los funcionarios de salud pública para rastrear los contactos y romper la cadena de infección.

Cualquiera, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, puede contraer la viruela del simio. Sin embargo, varios casos en el brote actual son entre hombres homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres.

Las personas que no tienen síntomas de viruela del simio no pueden transmitir el virus a otras personas. Aunque no se considera una infección de transmisión sexual, la viruela del simio puede propagarse durante el contacto físico íntimo entre personas. Cualquiera puede contraer la viruela del simio si tiene contacto cercano con alguien que tiene el virus.

La viruela del simio es una enfermedad rara causada por la infección con el virus de la viruela del simio. La transmisión de persona a persona se produce a través de:

Contacto directo con la erupción infecciosa, costras o fluidos corporales.

Secreciones respiratorias durante el contacto cara a cara prolongado o durante el contacto físico íntimo, como besos, caricias o sexo.

Tocar artículos como ropa o sábanas que previamente tocaron la erupción o los fluidos corporales de una persona infectada.

Las mujeres embarazadas pueden transmitir el virus al feto a través de la placenta.

La viruela del mono se puede propagar desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que la erupción haya sanado por completo y se haya formado una nueva capa de piel. La enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas. Las personas que no tienen síntomas de viruela del simio no pueden transmitir el virus a otras personas.

Los síntomas a menudo pueden incluir síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y ganglios linfáticos inflamados, seguidos de una erupción y lesiones en la piel. La mayoría de los casos de viruela del simio no requieren hospitalización, pero la viruela del simio es altamente contagiosa en personas con síntomas.

Los residentes que crean que han estado expuestos a la viruela del simio deben comunicarse con su proveedor de atención médica o con un proveedor comunitario, como un centro de atención de urgencia. Aquellos que no tengan un proveedor de atención médica también pueden llamar al Programa de Control de Enfermedades al 240-777-1755. Las personas que creen que están en un grupo de alto riesgo y cumplen con los criterios anteriores para la vacunación pueden comunicarse con su proveedor de atención médica o con la clínica de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) al 240-777-1751.

Las personas que creen que han estado expuestas a la viruela del simio deben evitar el contacto cercano con otras personas hasta que un proveedor de atención médica las examine y les proporcione pruebas para detectar el virus de la viruela del simio. Deben evitar el contacto cercano con mascotas u otros animales hasta que sean examinados y evaluados. Si una persona da positivo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que permanezca aislada hasta que la erupción se haya curado, todas las costras se hayan caído y se haya formado una nueva capa de piel intacta.

Visite el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado para obtener información adicional sobre la viruela del mono .