¿Qué es la infertilidad?

Para las parejas que esperan convertirse en padres, la dificultad para concebir un bebé puede ser frustrante e inesperado. Muchas parejas que luchan contra la infertilidad terminan teniendo hijos, a veces con ayuda médica. Un paso inicial importante es comprender las posibles causas de la infertilidad.

La infertilidad se define generalmente como no poder quedar embarazada después de un año de relaciones sexuales sin protección. La mayoría de los expertos recomiendan visitar a un especialista en fertilidad en este momento. Debido a que se sabe que la fertilidad en las mujeres disminuye constantemente con la edad, las mujeres de 35 años o más pueden considerar buscar evaluación y tratamiento después de 6 meses de intentarlo. Las parejas con infertilidad deben considerar hacer una cita con un endocrinólogo reproductivo, un médico que se especializa en el manejo de la infertilidad.

¿Es la infertilidad un problema común?

¿Qué causa la infertilidad en los hombres?

¿Qué aumenta el riesgo de infertilidad de un hombre?

¿Qué causa la infertilidad en las mujeres?

¿Qué aumenta el riesgo de infertilidad de una mujer?

¿Cómo tratan los médicos la infertilidad?

El embarazo es el resultado de un proceso que tiene muchos pasos. Quedar embarazada:

Se debe liberar un óvulo de uno de los ovarios (icono externo de ovulación).

Los espermatozoides deben fertilizar el óvulo.

El óvulo fecundado (embrión) debe viajar desde un icono externo de la trompa de Falopio hacia el icono externo del útero (útero).

El embrión debe adherirse al interior del útero (implantación).

La infertilidad puede resultar de un problema con alguno o varios de estos pasos.

Las parejas con las siguientes afecciones, signos o síntomas no deben demorar la consulta con su proveedor de atención médica cuando estén tratando de quedar embarazadas:

Para mujeres:

Períodos menstruales irregulares o ausencia de períodos.

Periodos muy dolorosos.

Icono de endometriosisternal.

Enfermedad pélvica inflamatoria.

Antecedentes de más de un aborto espontáneo.

Para los hombres:

Sospecha de infertilidad por factor masculino (por ejemplo, antecedentes de traumatismo testicular, cirugía de hernia, quimioterapia o infertilidad con otra pareja).

¿Es la infertilidad un problema común?

Si. Aproximadamente el 7% de las mujeres casadas de 15 a 44 años en los Estados Unidos no pueden quedar embarazadas después de un año de intentarlo. Además, alrededor del 12% de las mujeres de 15 a 44 años tienen dificultades para quedar embarazadas o llevar un embarazo a término.

Aunque a menudo se considera un problema de la mujer, la infertilidad puede afectar tanto a hombres como a mujeres. En aproximadamente el 35% de las parejas con infertilidad, se encuentra un factor masculino con o sin un factor femenino. En aproximadamente el 8% de las parejas con infertilidad, el factor masculino es la única causa encontrada.

¿Qué causa la infertilidad en los hombres?

Un especialista estudiará el movimiento, la forma y la cantidad de espermatozoides en una muestra de semen para determinar si está involucrado un factor masculino.

Algunos factores de riesgo de semen anormal incluyen:

Interrupción de la función testicular o eyaculatoria, como por traumatismo en los testículos, consumo excesivo de alcohol o drogas, tratamiento del cáncer, uso de ciertos medicamentos o trastornos médicos.

Trastornos hormonales causados ​​por un funcionamiento inadecuado del hipotálamo o de las glándulas pituitarias, que mantienen la función testicular normal.

Trastornos genéticos como el síndrome de Klinefelter, microdeleción del cromosoma Y, distrofia miotónica u otros trastornos genéticos menos comunes.

¿Qué aumenta el riesgo de infertilidad de un hombre?

Las parejas en las que la pareja masculina tiene 40 años o más tienen más probabilidades de informar dificultades para concebir.

Tener sobrepeso u obesidad.

Consumo excesivo de alcohol.

Exposición a testosterona, radiación, ciertos medicamentos o ciertas toxinas ambientales.

Exposición frecuente de los testículos a altas temperaturas.

¿Qué causa la infertilidad en las mujeres?

Las mujeres necesitan un icono externo de ovarios funcionales, un icono externo de las trompas de Falopio y un icono externo de útero para quedar embarazadas. Las condiciones que afectan a cualquiera de estos órganos pueden contribuir a la infertilidad femenina. Algunas de estas condiciones se enumeran a continuación y se pueden evaluar con pruebas.

Interrupción de la función ovárica y efectos de la «edad» ovárica

El ciclo menstrual de una mujer es, en promedio, 28 días. Los períodos regulares y predecibles que ocurren cada 24 a 32 días significan que es probable que la mujer esté ovulando. Es posible que una mujer con períodos irregulares no esté ovulando. La falta de ovulación puede ser causada por lo siguiente:

Síndrome de ovario poliquístico (SOP): El SOP es una afección que hace que la mujer no ovule o que ovule de manera irregular. El SOP es la causa más común de infertilidad femenina.

Reserva ovárica disminuida (DOR): Las mujeres nacen con todos los óvulos que tendrán a lo largo de su vida y el recuento de óvulos naturalmente disminuye con el tiempo. La DOR es una afección en la que quedan menos óvulos en los ovarios de lo normal.

Amenorrea hipotalámica funcional (FHA): Las mujeres con FHA no tienen sus períodos debido al ejercicio excesivo, el estrés o el bajo peso corporal.

Función inadecuada del hipotálamo y las glándulas pituitarias: Estas glándulas del cerebro producen hormonas que mantienen la función ovárica normal.

Insuficiencia ovárica prematura; La POI, a veces denominada menopausia prematura, ocurre cuando los ovarios de una mujer dejan de producir óvulos antes de los 40 años.

Menopause.external icon La menopausia es un declive natural en la función ovárica que generalmente ocurre alrededor de los 50 años. Por definición, una mujer en la menopausia no ha tenido un período en 1 año.

Obstrucción de las trompas de Falopio

Los factores de riesgo para el bloqueo de las trompas de Falopio pueden incluir antecedentes de infección pélvica, apéndice roto, gonorrea o clamidia, endometriosis ícono externo o cirugía abdominal.

Características físicas del útero.

Dependiendo de los síntomas de la mujer, el ícono del útero externo puede evaluarse mediante una ecografía transvaginal para buscar el ícono de fibroma externo u otros problemas.

¿Qué aumenta el riesgo de infertilidad de una mujer?

Años. Aproximadamente 1 de cada 6 parejas en las que la mujer tiene 35 años o más tiene problemas de fertilidad. El envejecimiento disminuye la fertilidad porque a las mujeres mayores les quedan menos óvulos, los óvulos están menos sanos y la mujer tiene más probabilidades de tener problemas de salud que pueden causar problemas de fertilidad. El envejecimiento también aumenta las posibilidades de una mujer de sufrir un aborto espontáneo y de tener un hijo con una anomalía genética.

De fumar.

Consumo excesivo de alcohol.

Aumento o pérdida extrema de peso.

Estrés físico o emocional excesivo que resulta en amenorrea (no tener períodos).

¿Cómo tratan los médicos la infertilidad?

La infertilidad masculina y femenina se puede tratar con medicamentos, cirugía, inseminación intrauterina o tecnología de reproducción asistida.

Los médicos recomiendan tratamientos específicos para la infertilidad en función de los factores que contribuyen a la infertilidad, su duración y la edad de la mujer.

Para obtener más información sobre la infertilidad y el TAR, consulte la División de Salud Reproductiva de los CDC.