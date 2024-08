Preguntas frecuentes sobre las píldoras anticonceptivas: beneficios, riesgos y opciones

Escrito por el personal de Mayo Clinic

Si tomas pastillas anticonceptivas (anticonceptivos orales), es probable que estés feliz con la conveniencia y confiabilidad. De todas formas, podrías tener preguntas sobre cómo las pastillas anticonceptivas podrían afectar tu salud, sobre los beneficios y riesgos de estos medicamentos y sobre cuáles son las opciones más nuevas que están disponibles.

¿Puedo utilizar píldoras anticonceptivas para retrasar o interrumpir mi período menstrual?

Sí, puedes. Antes, las pastillas anticonceptivas solo venían en blísteres para 21 días de pastillas de hormonas activas y siete días de pastillas inactivas. Cuando se toman las pastillas inactivas, se produce un sangrado parecido a la menstruación.

Hoy en día, tienes muchas más opciones, desde regímenes con 24 días de pastillas activas y cuatro días de pastillas inactivas hasta regímenes con todas pastillas activas.

Algunos regímenes de pastillas de ciclo extendido tienen pastillas de hormonas activas todos los días durante tres meses, y luego una semana de pastillas inactivas o de una dosis baja de estrógeno. Durante esa semana, puedes tener un sangrado similar a la menstruación. Otros regímenes de ciclo extendido constan de la administración continua de pastillas activas durante un año y así detener el sangrado menstrual por completo.

Los regímenes de ciclo extendido o continuo tienen varios beneficios potenciales. Previenen los cambios hormonales que son responsables del sangrado, los cólicos, los dolores de cabeza u otras molestias relacionadas con el período. Te permiten saltear un período durante viajes o eventos importantes. Si tienes una deficiencia de hierro debido al sangrado menstrual abundante, el uso de regímenes continuos puede reducir el sangrado.

A menudo, puede ocurrir un sangrado imprevisto o flujo de sangre durante los primeros meses con regímenes continuos o de ciclo extendido, pero generalmente se detienen con el tiempo.

Para evitar menstruar, ¿puedo tomar pastillas anticonceptivas comunes o necesito pastillas anticonceptivas especiales?

Existen regímenes de pastillas anticonceptivas diseñados para evitar el sangrado durante tres meses por vez o hasta un año. No obstante, es posible prevenir tu período mediante el uso continuo de pastillas anticonceptivas monofásicas, que tienen la misma dosis de hormonas en las tres semanas de pastillas activas. Para evitar el período con estas pastillas, no debes tomar las pastillas inactivas y es necesario que comiences directamente con un nuevo paquete.

Si planeo tener un bebé, ¿cuánto tiempo debo esperar después de dejar de tomar las pastillas anticonceptivas?

Por lo general, la ovulación comienza de nuevo unas semanas después de dejar de tomar las pastillas anticonceptivas.

Tan pronto como ovules de nuevo, puedes quedar embarazada. Si esto sucede durante tu primer ciclo sin la pastilla, es posible que no menstrúes. Realiza una prueba de embarazo si tuviste relaciones sexuales sin protección y todavía no has tenido tu período.

¿Hay alguna ventaja en esperar unos meses después de suspender la píldora antes de intentar concebir?

Quedar embarazada inmediatamente después de dejar de tomar pastillas anticonceptivas no aumenta el riesgo de aborto espontáneo ni de daños en el feto. Las hormonas de las pastillas anticonceptivas no permanecen en tu organismo.

Después de que dejes de tomar pastillas anticonceptivas, si no estás preparada para quedar embarazada, piensa en la posibilidad de usar un método anticonceptivo de respaldo.

¿Qué pasa si dejo de tomar las píldoras anticonceptivas y no me vuelve el período menstrual?

Si no menstruas durante varios meses, es probable que tengas lo que se conoce como amenorrea posterior a la pastilla anticonceptiva. La pastilla evita que tu cuerpo produzca las hormonas que participan en la ovulación y la menstruación. Cuando dejas de tomarla, el cuerpo puede demorar un tiempo hasta que comience a producir estas hormonas de nuevo.

Por lo general, los períodos menstruales se reanudan luego de tres meses de haber dejado de tomar la pastilla. Sin embargo, si tomaste la pastilla para regular los ciclos menstruales, es probable que transcurran varios meses antes de que vuelvas a menstruar.

Si el período no regresa en tres meses, haz una prueba de embarazo para asegurarte de que no estás embarazada y luego consulta a tu médico.

¿Tiene precisión una prueba de embarazo si estoy tomando píldoras anticonceptivas?

Puedes obtener resultados exactos mediante una prueba de embarazo aunque tomes las pastillas. Las pruebas de embarazo miden la cantidad de una hormona relacionada con el embarazo, gonadotropina coriónica humana (hCG), en la sangre o en la orina. Los principios activos en las pastillas anticonceptivas no afectan la manera en la cual la prueba de embarazo mide el nivel de hCG en tu sistema.

¿Qué sucede si tomo píldoras anticonceptivas durante el embarazo?

No te preocupes si seguiste tomando las pastillas anticonceptivas y no sabías que estabas embarazada.

A pesar de que hace años que sucede este imprevisto, hay muy poca evidencia de que la exposición a las hormonas de las pastillas anticonceptivas pueda causar defectos de nacimiento. Cuando sepas que estás embarazada, deja de tomar las pastillas anticonceptivas.

¿Puedo usar varias pastillas anticonceptivas a la vez como anticonceptivo de emergencia?

Es posible usar pastillas anticonceptivas estándar de estrógeno-progestina para la anticoncepción de emergencia, pero consulta con tu médico para conocer la dosis exacta y el momento en que debes tomarlas.

Ciertos tipos de pastillas están específicamente diseñados para evitar que quedes embarazada si has tenido relaciones sexuales sin protección. A estos medicamentos se los conoce algunas veces como la «pastilla del día siguiente»

¿El peso reduce la efectividad de las píldoras anticonceptivas de emergencia?

Si te consideran una persona obesa, con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más, es probable que la anticoncepción de emergencia no sea tan eficaz, en especial si tomas levonorgestrel. Puedes quedar embarazada después de usar levonorgestrel para anticoncepción de emergencia. El IMC no debe ser muy preocupante si tomas ulipristal. El peso corporal no afecta al uso de un dispositivo intrauterino como método anticonceptivo de emergencia.

Tomo píldoras anticonceptivas desde hace años y quiero dejarlas. ¿Puedo dejar de tomarlas en cualquier momento o tengo que terminar el paquete que estoy consumiendo?

En términos de salud general, prácticamente no influye cuál sea el momento en que dejes de tomar las píldoras. Cuando finalmente dejes de tomarlas, puedes esperar tener algo de sangrado, lo que puede cambiar el ritmo del ciclo menstrual. Pero puedes dejarlas en cualquier momento.

¿Puedo quedar embarazada durante la semana de pastillas inactivas?

Tomar las pastillas inactivas no te genera un mayor riesgo de tener un embarazo no deseado. Si tomas las pastillas anticonceptivas exactamente como te lo indican, estas tienen una eficacia del 99 por ciento en la prevención de un embarazo.

Sin embargo, si te olvidas de tomar una pastilla, o varias, durante un ciclo, podrías correr un mayor riesgo de tener un embarazo no deseado durante ese ciclo. Para estar segura, utiliza una forma anticonceptiva de respaldo, como condones, especialmente si te olvidaste de tomar varias pastillas durante un ciclo.

¿Las píldoras anticonceptivas causan aumento de peso?

Este es un pensamiento común. Sin embargo, los estudios demostraron que el efecto de las pastillas anticonceptivas en el peso es mínimo, si hubiera alguno.

En cambio, es probable que retengas más líquido y que eso te haga sentir que aumentaste de peso, en especial en los senos, las caderas y los muslos. El estrógeno de las pastillas anticonceptivas efectivamente afecta a las células grasas (adiposidad) y hace que estas se agranden, pero no aumenta su cantidad.

¿De qué manera las píldoras anticonceptivas afectan el riesgo de padecer cáncer?

La mayoría de los datos indica que las pastillas anticonceptivas no aumentan el riesgo general de padecer cáncer.

La evidencia científica sugiere que el uso de pastillas anticonceptivas durante períodos más prolongados aumenta el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, como cáncer del cuello del útero, pero el riesgo disminuye después de suspender su uso.

En cuanto al riesgo de cáncer mamario, los resultados están mezclados. Algunos estudios muestras una relación entre el uso de pastillas anticonceptivas y un aumento leve en el riesgo de cáncer mamario, pero el riesgo es muy bajo. Otros estudios mostraron que no hay un aumento importante en el riesgo de cáncer mamario. El riesgo parece disminuir con el tiempo luego de que se interrumpe la administración de pastillas anticonceptivas. Si tienes antecedentes familiares de cáncer mamario, el uso de pastillas anticonceptivas parece no incrementar el riesgo.

Las pastillas anticonceptivas pueden disminuir el riesgo de padecer otros tipos de cáncer, incluidos el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio y el cáncer de colon, y este beneficio puede continuar durante años una vez que deja de tomar las pastillas anticonceptivas.

¿Las píldoras anticonceptivas afectan los niveles de colesterol?

Las pastillas anticonceptivas pueden afectar los niveles de colesterol. El grado del efecto depende del tipo de pastilla que tomes y de qué concentración de estrógeno o progestina contenga. Las pastillas anticonceptivas con más estrógeno pueden tener un efecto general ligeramente beneficioso en los niveles de colesterol. Sin embargo, habitualmente, los cambios no son considerables y no afectan tu estado de salud general.

¿Las píldoras anticonceptivas afectan la presión arterial?

Las píldoras anticonceptivas pueden aumentar ligeramente la presión arterial. Si tomas píldoras anticonceptivas, hazte controlar la presión arterial con regularidad. Si ya tienes presión arterial alta, habla con tu médico sobre la posibilidad de usar otros métodos anticonceptivos.

¿Cuál es el riesgo de sufrir coágulos de sangre por tomar pastillas anticonceptivas?

No se recomienda el estrógeno que está presente en las pastillas anticonceptivas hormonales de combinación y en el anillo o parche si tienes antecedentes de coágulos sanguíneos (tromboembolismo venoso) o si tienes un riesgo elevado de desarrollar coágulos sanguíneos. El método anticonceptivo solo de progestina, como la minipastilla o el implante, un DIU o método de barrera, son mejores opciones. La progestina o la progesterona también pueden aumentar el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos, pero el peligro es menor que con el estrógeno.