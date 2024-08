Cómo un programa presencial ayuda a los conductores de Nissan a dominar la tecnología de su coche

Second Delivery ofrece un enfoque personalizado para ayudar a los propietarios a comprender las numerosas características tecnológicas de los nuevos vehículos Nissan.

Los nuevos Nissan están repletos de tecnología. Desde ProPILOT Assist hasta Safety Shield® 360 y la aplicación MyNISSAN, hay innumerables formas en que la tecnología puede ayudar a hacer que conducir un Nissan sea más fácil. Y aunque los ingenieros han trabajado arduamente para que conocer la tecnología sea algo sencillo, aprenderla puede ser desalentador para los propietarios, especialmente aquellos que no han conducido un Nissan recientemente.

Ahí es donde entra Second Delivery, el programa de Nissan que ayuda a los propietarios a comprender sus vehículos a través de un enfoque personalizado y presencial. Actualmente ofrecido en el Ariya, se espera que el programa se expanda al Rogue SL, Rogue Platinum y LEAF a finales de 2024. Second Delivery es un beneficio gratuito para los propietarios de estos nuevos vehículos.

Second Delivery es distinto de la entrega regular del vehículo por parte del concesionario y generalmente tiene lugar unas dos semanas después de que el propietario haya recibido su nuevo coche. Así es como funciona: Una vez que se arrienda o compra un vehículo nuevo, los propietarios tienen la opción de inscribirse en Second Delivery en un concesionario participante, a través de la aplicación MyNISSAN o a través del Portal de Propietarios de Nissan. Un Experto en Tecnología trabajará uno a uno con el propietario para fijar un horario y acudir a su hogar, lugar de trabajo u otro lugar de su elección. El Experto en Tecnología guiará al propietario a través de las características del vehículo, responderá preguntas y destacará la tecnología que el propietario podría no haber conocido previamente.

«Cuanto más aprendía sobre los detalles y funciones que tenía el coche, más quería usarlos», dijo Missy N., una propietaria de Ariya que vive en Colorado.

Missy N. y su Nissan Ariya fuera de su hogar cerca de Denver.

Experiencias personalizadas para nuevos propietarios

Los Expertos en Tecnología han completado más de 5,000 citas de Second Delivery desde que el programa se lanzó para el Ariya en febrero de 2023. Cada Experto en Tecnología recibe aproximadamente 35 horas de formación solo para el Ariya, y recibirán aún más para Rogue y LEAF. Dan Mohnke, vicepresidente de eCommerce y Experiencia del Cliente de Nissan, dijo que el 93% de los clientes sintieron que Second Delivery fue extremadamente útil para mejorar su comprensión de las características de su vehículo.

«Ahora más que nunca, los clientes esperan una experiencia personalizada que se ajuste a sus deseos y necesidades», dijo Mohnke. «Este tipo de experiencias son extremadamente importantes para que podamos ofrecer a nuestros clientes de Ariya, quienes en gran parte son nuevos en la marca Nissan y están interesados en usar toda la tecnología más reciente».

Los Expertos en Tecnología trabajan arduamente para garantizar que el cliente se sienta seguro usando la tecnología de su vehículo tras la cita.

Missy dijo que su Experto en Tecnología de Second Delivery, Jorge, pasó dos horas mostrándole el Ariya y luego la llevó a una estación de carga cercana para mostrarle a esta propietaria primeriza de un vehículo eléctrico cómo funciona el proceso de carga.

«Nos explicó todo», dijo Missy. «Quedé muy impresionada».

Philip Stahl, un propietario de Ariya en el sur de California, también quedó impresionado. Dijo que una Experta en Tecnología llamada Clarissa visitó su hogar poco después de que cambiara su Telsa Model Y por un Ariya Platinum+ e-4ORCE el año pasado. Clarissa lo ayudó a configurar todo, desde Apple CarPlay® hasta los asientos con memoria.

«Definitivamente fue útil para sentirme cómodo con la tecnología», dijo Stahl. «No veo ningún inconveniente en que alguien use el servicio».

Philip Stahl y su Nissan Ariya fuera de su hogar cerca de San Diego.

Tras la cita, Stahl tuvo otra pregunta sobre el Ariya. Así que, simplemente, le envió un mensaje de texto a Clarissa.

«Ella respondió de inmediato. Fue genial al respecto», dijo Stahl.

Gaylen y Patricia Rebbe no son nuevos en los vehículos eléctricos, pero sí lo eran con el Ariya cuando lo compraron a principios de 2023. Programaron una cita con Second Delivery poco después de que su Ariya Everest White Pearl TriCoat llegara.

«Teníamos algunas preguntas sobre algunas características, y ella nos las aclaró», dijo Patricia.

Como otros participantes de Second Delivery, los Rebbe dijeron que su Experta en Tecnología fue flexible y quería asegurarse de que entendieran todo lo que el vehículo tenía para ofrecer.

«Fue muy amable», dijo Gaylen. «Estaba feliz de pasar todo el tiempo que quisiéramos con ella».

Mohnke espera con ansias la expansión planificada del programa Second Delivery, lo que permitirá que un grupo mucho más grande de clientes conozca sus vehículos mientras son guiados por un experto amigable.

«Second Delivery genera un sentido de confianza con el cliente», dijo. «Muestra que no solo nos importa la compra. Eres un cliente de por vida».