Planean permitir Medicaid para el tratamiento de drogas en las cárceles

El gobierno federal planea permitir que los estados usen los fondos de Medicaid para proporcionar medicamentos para combatir la adicción y otros servicios médicos para las personas en las cárceles y prisiones estatales en un esfuerzo por ayudar a algunas de las personas con mayor riesgo de morir en la epidemia de sobredosis de la nación.

El Dr. Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, anunció el martes que se alentará a los estados a presentar propuestas sobre cómo usar el dinero del programa de seguro de salud conjunto federal-estatal para personas de bajos ingresos para personas encarceladas. A los que lo hagan se les exigirá que brinden tratamiento de salud mental y de drogas y tendrán la opción de agregar algunos otros servicios.

Hablando durante una visita a la cárcel del condado de Camden en Nueva Jersey, Gupta dijo que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. publicarán su guía completa esta primavera.

Los defensores han pedido durante mucho tiempo tal medida y el gobierno anunció el mes pasado que California estaba recibiendo la aprobación para usar Medicaid para algunos servicios para personas encarceladas.

“Tratar el trastorno por abuso de sustancias en prisiones y cárceles es inteligente”, dijo Gupta, quien también anunció que para el verano todas las prisiones federales ofrecerán medicamentos para tratar el trastorno por uso de sustancias. “Es un movimiento inteligente para nuestra prosperidad económica, para la seguridad y la salud de nuestra nación”.

El plan de Medicaid representa un punto de partida para el programa de seguro de salud conjunto federal-estatal para personas de bajos ingresos. Cuando se lanzó en 1965, vino con la prohibición de usar los fondos para ayudar a las personas encarceladas.

Los estudios han encontrado que la mayoría de las personas encarceladas en cárceles y prisiones estatales cumplieron con los criterios de dependencia o abuso de drogas, y que los ex reclusos tienen muchas más probabilidades de morir en las primeras semanas después de su liberación que la persona promedio que no está encarcelada. La principal causa de muerte de las personas recién liberadas es la sobredosis, en parte porque la tolerancia a las drogas disminuye en las personas que no las usan mientras están encarceladas.

Los defensores de permitir que Medicaid financie el tratamiento en los calabozos dicen que podría mantener con vida a las personas y reducir el crimen.

“Tenemos muchas esperanzas de que esta cobertura ayude a las personas a mejorar sus resultados de salud y evitar una participación adicional en el sistema de justicia penal”, dijo en una entrevista Gabrielle de la Gueronniere, vicepresidenta de políticas de salud y justicia del Legal Action Center. Martes.

En algunos lugares, el cambio de Medicaid podría marcar el comienzo de nuevas opciones de tratamiento de drogas.

Pero en Nueva Jersey, es en gran medida un cambio financiero. La comisionada estatal de Servicios Humanos, Sarah Adelman, dijo que 20 de los 21 condados del estado ya cuentan con programas de tratamiento asistido por medicamentos en sus cárceles.

Los costos del tratamiento son altos, particularmente para Sublocade, un fármaco para el tratamiento de la adicción a los opiáceos que se administra mediante una inyección cada cuatro semanas. Desde 2019, la cárcel del condado de Camden ha gastado más de $528,000 desde 2019 para proporcionar el medicamento a 170 personas. Ha costado 664.000 dólares proporcionar un fármaco similar en una pastilla diaria a unas 3.100 personas. Los fondos provienen del programa SAFE del estado, que utiliza asignaciones estatales y dinero de subvenciones. En las instalaciones de Camden, casi una cuarta parte de las personas encarceladas están recibiendo tratamiento con medicamentos ahora.

“Nos permite usar esos dólares SAFE para ir más lejos y hacer más”, dijo Sarah Adelman, comisionada de servicios humanos del estado.

Algunos reclusos de la cárcel del condado de Camden hablaron con Gupta antes de que hiciera su anuncio.

Una, Rachel Parker, dijo que ya estaba siendo tratada con Suboxone cuando la llevaron a la cárcel a principios de enero.

Las estadías pasadas en la cárcel significaron un retiro doloroso, lo que hizo que estar allí fuera aún más estresante.

“Es como si estuvieras temiendo a la muerte”, dijo.

Pero dijo que esta vez ha podido seguir recibiendo tratamiento y sabe que cuando la den de alta, tendrá una receta para continuar con su tratamiento.