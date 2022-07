Pizza Cubana retirada del mercado por no tener la inspección federal de la USDA

Ready Dough Pizza Inc., un establecimiento de Hialeah, Fla., está retirando aproximadamente 10,584 libras de productos de pizza de pepperoni que se produjeron sin el beneficio de la inspección federal, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de EE. UU. ( FSIS) anunciado hoy. Además, el producto contiene leche, trigo y soja, alérgenos conocidos. Algunos de los productos no tienen etiquetas de ingredientes y otros tenían la etiqueta de ingredientes incorrecta.

Los artículos congelados de pizza de pepperoni al estilo cubano se produjeron desde el 12 de enero de 2022 hasta el 13 de julio de 2022.

Los productos sujetos a retiro no llevan la marca de inspección del USDA. Además, los productos no tenían la declaración de ingredientes adecuada. Estos artículos se enviaron a tiendas minoristas en Florida.

El problema se descubrió durante las actividades de vigilancia de rutina del FSIS cuando se determinó que los productos de pizza de pepperoni no tenían la marca de inspección del USDA y se produjeron en un establecimiento que no fue inspeccionado por el USDA. La agencia también descubrió que algunos productos tenían la etiqueta de ingredientes incorrecta o no tenían etiquetas de ingredientes.

No ha habido informes confirmados de reacciones adversas debido al consumo de estos productos. Cualquier persona preocupada por una reacción debe comunicarse con un proveedor de atención médica.

Al FSIS le preocupa que algunos productos puedan estar en los congeladores de los consumidores. Se insta a los consumidores que hayan adquirido estos productos a no consumirlos. Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra.