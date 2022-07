Ciudadano estadounidense extraditado de Costa Rica para enfrentar cargos de fraude electrónico

David Butler usó un software informático manipulador para defraudar a los inversores de opciones binarias por más de $ 5 millones

David Butler, un ciudadano de los Estados Unidos, será procesado hoy por una acusación formal que lo acusa de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con un esquema para defraudar a los inversores en una forma de inversión conocida como «opciones binarias». Butler fue arrestado en abril de 2022 en Costa Rica y extraditado a los Estados Unidos el 14 de julio de 2022. Está previsto que el acusado sea procesado esta tarde ante el juez federal James M. Wicks en el tribunal federal de Central Islip.

Breon Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, Michael J. Driscoll, Subdirector a Cargo, Oficina Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Nueva York (FBI) y Thomas M. Fattorusso, Agente Especial a Cargo , Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal, Nueva York (IRS-CI) anunció la extradición.

“Usando software informático sofisticado, el acusado y sus cómplices presuntamente estafaron a inversionistas desprevenidos por más de $5 millones”, declaró el Fiscal Federal Peace. “Esta Oficina está comprometida a trabajar con nuestros socios internacionales para desmantelar esquemas fraudulentos y llevar a los perpetradores ante la justicia donde sea que estén”.

El Sr. Peace agradeció al gobierno de Costa Rica por su ayuda con el arresto y la extradición.

“Butler supuestamente estafó a los inversores con millones vendiendo falsas promesas y luego manipulando los números en desventaja de los inversores. Su supuesta participación en este complejo esquema de fraude ahora lo ha llevado de regreso a los EE. UU. para enfrentar las consecuencias de sus actos ilícitos. Butler puede haber vendido ganancias predeterminadas que resultaron ser una farsa, pero su arresto y enjuiciamiento criminal son tan reales como parece”, dijo Fattorusso, agente especial a cargo del IRS-CI.

Como se alega en los documentos judiciales, entre aproximadamente enero de 2011 y octubre de 2016, Butler y sus cómplices operaron compañías de opciones binarias, incluidas SpotFN, Binary FN y Janus Options (compañías de opciones binarias) de Glen Cove, Nueva York, Costa Rica y Kosovo. Las empresas de opciones binarias se comprometieron a pagar a los inversores, que estaban ubicados en todo Estados Unidos, una ganancia predeterminada basada en resultados particulares en los mercados de valores, divisas y otras inversiones. Por ejemplo, las empresas de opciones binarias ofrecerían pagar a los clientes una ganancia predeterminada si un valor o una moneda en particular se valorara a un precio en particular en un día en particular en un momento en particular.

Para inducir inversiones, Butler y sus cómplices supuestamente les dijeron a los inversionistas de opciones binarias, en llamadas telefónicas y correos electrónicos, que las ganancias predeterminadas que las Compañías de opciones binarias les habían prometido en relación con las compras de opciones binarias por parte de los inversionistas se basarían en las ganancias reales. precios de valores, divisas y otras inversiones en determinados momentos. Sin embargo, sin que los inversores lo supieran, Butler y sus cómplices utilizaron un software informático que permitía a las empresas de opciones binarias manipular los datos asociados con las opciones binarias de los inversores para que la probabilidad de que los inversores obtuvieran beneficios favoreciera a las empresas de opciones binarias. En ningún momento Butler ni ningún otro empleado de las Compañías de opciones binarias informó a los inversionistas que las opciones binarias que habían comprado de las Compañías de opciones binarias podrían manipularse en perjuicio de los inversionistas. Como resultado de su engaño, Butler y sus co-conspiradores supuestamente robaron más de $5 millones de inversionistas de opciones binarias.