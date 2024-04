Organización sin fines de lucros ayuda a los padres embarazados y en posparto que luchan con la salud mental

Un día de apoyo mundial tiene como objetivo ayudar a las nuevas mamás que luchan con problemas de salud mental.

Jennifer Davis, residente en Maryland, recuerda los cambios de humor, la soledad y la tristeza poco después de salir del hospital con su hija hace 11 años.

«Era principalmente ansiedad y pensamientos intrusivos», dijo. “No poder funcionar normalmente después de regresar a casa con ella. Y no tenía palabras para explicar o describir lo que estaba sintiendo”.

Siete años después, los sentimientos resurgieron tras el nacimiento de su hijo. Mantuvo sus sentimientos ocultos.

«Tenía sistemas de apoyo, pero no hablé con nadie», dijo Davis, de 40 años. «Me daba vergüenza y no quería estresar a nadie».

Años más tarde, descubrió a través de una búsqueda en línea que luchó contra trastornos de salud mental posparto después de dar a luz a su hija Jordyn y su hijo AJ.

Durante esa búsqueda, Davis se topó con el sitio web Postpartum Support International (PSI) , un grupo sin fines de lucro que apoya a las nuevas madres con servicios como mentores individuales, un directorio detallado de médicos y grupos de apoyo mensuales.

Dijo que la información descubierta habría cambiado la forma en que se cuidó durante la época tumultuosa de ser madre primeriza.

«Estamos tratando de ayudar a las personas que no pasan por eso porque los trastornos de salud mental perinatales son muy comunes», dijo. “Había toda una comunidad de personas que entendieron. Si hubiera sabido eso, habría cambiado las reglas del juego para mí”.

Davis ahora es parte de PSI como director del programa del capítulo.

El grupo se asociará con otras organizaciones nacionales e internacionales de apoyo materno el miércoles para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Mayo también es el Mes Nacional de la Salud Mental.

El objetivo es llegar al mayor número posible de mujeres, afirmó Wendy Davis, directora ejecutiva de PSI.

«La razón por la que no buscamos ayuda con ninguno de los trastornos de salud mental perinatales es que no nos damos cuenta de que eso es lo que estamos pasando», dijo Davis, quien no es pariente de Jennifer Davis. “Simplemente pensamos que estamos fallando. Tienes miedo de que la gente piense mal de ti”.

Más de 800.000 mujeres sufren cada año trastornos de salud mental perinatales, como ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático y psicosis, pero sólo alrededor del 25% de ellas reciben tratamiento, según PSI.

Y uno de cada 10 hombres experimenta depresión o ansiedad relacionada con el período perinatal, dijo Wendy Davis.

Muchas veces, los padres, que se están adaptando a la falta de sueño, el agotamiento y los desafíos comunes del cuidado de un recién nacido, no pueden distinguir entre los sentimientos que son normales y los que requieren atención.

“La gran expectativa de tener un bebé que se supone es el momento más feliz de tu vida, en comparación con la experiencia real, es difícil”, dijo el director ejecutivo. «El resultado de eso es que tanta gente huya y se esconda».

Además de crear conciencia sobre los trastornos de salud mental perinatales, PSI quiere abordar el estigma social asociado a esta afección.

El grupo tiene una nueva aplicación y una campaña, llamada Blue Dot Project , cuyo objetivo es conectar rápidamente a más mujeres con la ayuda que necesitan.

Jennifer Davis dijo que el mensaje general del grupo a las mujeres durante el embarazo y el año después de la llegada del bebé es que se muestren un poco de gracia.

“Yo les decía: ‘Están haciendo un trabajo increíble en este momento. Y sepa que puede acercarse y hablar con alguien’”, dijo. «Solo debes saber que estás haciendo un trabajo increíble».

Los padres embarazados y en posparto pueden llamar a la línea de ayuda de PSI para obtener apoyo y recursos al 1-800-944-4773 (inglés y español), enviar un mensaje de texto con la palabra «ayuda» al 1-800-944-4773 (inglés), 971-203-7773 (español). ), o visite postpartum.net .