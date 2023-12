Noah Gragson tendrá una segunda oportunidad en NASCAR

Noah Gragson ha pasado los últimos cinco meses trabajando en crecimiento personal y madurez después de que su “me gusta” de un meme insensible de George Floyd casi le cuesta su carrera en NASCAR.

Tendrá la oportunidad de demostrar si realmente ha evolucionado con Stewart-Haas Racing, que dijo el miércoles que contrató a Gragson para conducir el Ford No. 10 en la Serie de la Copa. Es una segunda oportunidad que Gragson no se toma a la ligera después de que su carrera implosionó en agosto.

Los usuarios de las redes sociales notaron que a Gragson le había “gustado” un meme que circulaba sobre Floyd, un hombre negro que fue asesinado en 2020 por agentes de policía blancos. NASCAR suspendió al joven de 25 años y se separó del Legacy Motor Club, que había contratado al nativo de Las Vegas para su primera temporada completa en el nivel más alto de la Copa.

Gragson, que se había ganado la reputación de ser un piloto agresivo tanto dentro como fuera de la pista en la Serie Xfinity de segundo nivel, se acercó a su buen amigo Brandon McReynolds y le preguntó por qué todo se estaba desmoronando en su vida.

“Yo estaba como ‘Hombre, ¿qué está pasando? ¿Es esto real? ¿Por qué sucede esto?’”, recordó Gragson en una entrevista con The Associated Press. “Él dijo: ‘Oye amigo, te voy a decir esto porque eres como un hermano pequeño para mí, pero es hora de que crezcas y es hora de que asumas la responsabilidad y te permitas aprovechar esta oportunidad para trabajar en ti mismo. y reflexionar sobre uno mismo’”.

Y eso es lo que Gragson hizo durante su suspensión, en la que tuvo que realizar un curso de entrenamiento de sensibilidad con NASCAR pero también buscó ayuda profesional de un psicólogo. Gragson dijo que el trabajo que ha realizado durante los últimos cinco meses le ha cambiado la vida.

“Me ha aportado una enorme cantidad de autoconciencia, autorreflexión y, en última instancia, me abrió los ojos al mundo y me mostró que era un tipo bastante egoísta”, dijo Gragson. “He aprendido a prestar más atención, a estar más presente, a disfrutar de la gente con la que estoy. Este ha sido realmente un duro despertar de todo el trabajo que tenía que hacer en mí mismo”.

Gragson, quien ganó 13 carreras en la Serie Xfinity conduciendo para JR Motorsports y fue subcampeón del campeonato de 2022, corrió 21 carreras en la Copa con Legacy antes de su suspensión. Legacy, ahora copropiedad de Jimmie Johnson, fue dramáticamente poco competitivo y Gragson no logró ni un solo resultado entre los 10 primeros y estaba en el puesto 33 en la clasificación cuando perdió su trabajo.

No sabe por qué presionó el botón Me gusta en el meme de Floyd a principios de agosto, pero su viaje de autorreflexión le ha dado a Gragson algunas teorías.

«Creo que mi ignorancia y falta de conciencia me pusieron en esa posición para que me gustara ese meme», dijo Gragson. “Creo que a través de todo lo que he aprendido, puedo tener conciencia de la situación. Creo que en ese momento era vagancia en las redes sociales. No sé por qué apareció en mi página, pero me hago responsable de la falta de conciencia y me doy cuenta de que me puse en esa posición y quiero mejorar a partir de ella”.

No estaba seguro de tener otra oportunidad, pero consiguió un asiento en SHR, que no ganó la temporada pasada en la Serie de la Copa y tuvo que reemplazar tanto a Kevin Harvick como a Aric Almirola para 2024. Gragson obtendrá el asiento de Almirola.

El copropietario de SHR, Tony Stewart, que no es ajeno a la controversia dentro y fuera de la pista, estaba dispuesto a darle a Gragson una oportunidad para regresar a las carreras.

«Noah merece estar en la Copa NASCAR», dijo Stewart. “Noah se ha desempeñado en todos los niveles en los que ha competido y regularmente ha estado en la lucha por el campeonato. Ese es el tipo de piloto que necesitamos en Stewart-Haas y por eso Noah es parte de nuestro equipo”.

Gragson es bisnieto de Oran Gragson, alcalde de Las Vegas de 1959 a 1974, y su padre, Scott, se declaró culpable en 2020 de DUI y causó la muerte en un accidente de 2019 que mató a una madre de tres hijos. Scott Gragson fue sentenciado a entre ocho y 20 años de prisión.

Gragson se negó a discutir cualquier efecto que la situación de su padre haya tenido en su propio comportamiento, que aparentemente se volvió errático después del fatal accidente. El joven se enfrentaba físicamente en la pista y, después de las victorias, solía aceptar bebidas alcohólicas de los aficionados en las gradas para celebrar.

Sin embargo, reconoció que acudir a un psicólogo en ese momento le habría beneficiado.

“Simplemente necesito ser honesto conmigo mismo. No quiero entrar en demasiados detalles, pero con esa situación, definitivamente es algo en lo que me he vuelto más honesto conmigo mismo y acepto la situación”, dijo Gragson. “Se trata de cómo te adaptas y cómo superas la adversidad y los desafíos. Siento que todavía estoy tratando de aprender sobre la vida y cómo hacer las cosas correctas y ha sido difícil, por decir lo menos.

“Pero ahora mismo me siento seguro de mí mismo en todos los sentidos, incluido ese (con su padre)”.