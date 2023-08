Muertes y discapacidades cardiovasculares a nivel mundial vinculadas a la contaminación del aire por partículas

Las muertes y discapacidades por enfermedades cardiovasculares vinculadas a pequeñas partículas de contaminación del aire aumentaron alrededor de un tercio en todo el mundo entre 1990 y 2019, según un nuevo estudio.

Los hombres se vieron más afectados que las mujeres, y las regiones más pobres más que las ricas. Y aunque las muertes relacionadas con dicha contaminación en realidad disminuyeron después de ajustar por edad, las personas viven más tiempo con discapacidad, según la investigación , publicada el miércoles en el Journal of the American Heart Association.

Investigaciones anteriores han relacionado la muerte y la discapacidad cardiovascular con la contaminación por partículas. Al aire libre, dicha contaminación proviene de las emisiones de los vehículos, el humo de los incendios forestales, el polvo, el polen y el hollín. En interiores, puede derivar de calentar o cocinar con carbón o leña, especialmente cuando hay poca ventilación.

Las partículas pueden irritar los ojos, la nariz o la garganta. Las partículas se pueden inhalar fácilmente y llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo. Investigaciones anteriores han asociado la exposición a la contaminación por partículas finas con enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud.

Los investigadores analizaron la contaminación por partículas como un factor de riesgo de muerte y discapacidad utilizando datos de 204 países recopilados en el estudio Global Burden of Disease . La exposición a la contaminación se estimó utilizando información de monitoreo satelital y a nivel del suelo, modelos informáticos de sustancias químicas en la atmósfera y datos de uso de la tierra.

«Nos enfocamos en examinar la carga a nivel mundial porque la contaminación por partículas es un factor de riesgo ambiental generalizado que afecta a todas las poblaciones en todo el mundo, y comprender su impacto en la salud cardiovascular puede ayudar a guiar las intervenciones de salud pública y las decisiones políticas», dijo el Dr. Farshad Farzadfar, director principal del estudio. autor, dijo en un comunicado de prensa. Farzadfar es profesor de medicina en el centro de investigación de enfermedades no transmisibles del Instituto de Investigación de Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán en Irán.

Los datos del estudio examinaron el accidente cerebrovascular y la cardiopatía isquémica, que es cuando se bloquea el suministro de sangre al corazón, generalmente por la acumulación de placa en las arterias.

Los investigadores analizaron los cambios a lo largo del tiempo en las muertes por enfermedades cardiovasculares, los años de vida perdidos y los años vividos con discapacidad debido a la contaminación por partículas. También analizaron los años de vida ajustados por discapacidad, una medida que considera tanto la pérdida de vida como el efecto sobre la calidad de vida debido a la discapacidad. La carga de enfermedad cardiovascular se evaluó tanto en general como con ajustes estadísticos para comparar los resultados de salud en un rango de edades.

El análisis encontró que durante el período de estudio, los años de vida ajustados por discapacidad aumentaron un 31 % en todo el mundo. El número total anual de muertes por enfermedades cardiovasculares atribuibles a la contaminación del aire por partículas aumentó a 3,5 millones en 2019 desde 2,6 millones en 1990.

En general, las muertes aumentaron un 43% entre los hombres y un 28% entre las mujeres.

Las regiones con condiciones socioeconómicas más bajas vieron más vidas perdidas y menos años vividos con discapacidad en comparación con aquellas con condiciones socioeconómicas más altas.

Sin embargo, después de que los investigadores ajustaron la edad de las personas, hubo una disminución de casi un 37 % en las muertes cardiovasculares atribuidas a la contaminación por partículas durante las décadas estudiadas. «Las disminuciones en las muertes pueden considerarse noticias positivas, ya que indican mejoras en la atención médica, las medidas de control de la contaminación del aire y el acceso al tratamiento», dijo Farzadfar. «Sin embargo, el aumento en los años de vida ajustados por discapacidad sugiere que aunque menos personas morían por enfermedades cardiovasculares, más personas vivían con discapacidad».

Los investigadores también encontraron diferencias relacionadas con la contaminación interior y exterior. Las muertes y discapacidades cardiovasculares estandarizadas por edad atribuidas a la contaminación por partículas al aire libre aumentaron en un 8%. Para la contaminación de los hogares, se redujo en un 65%.

«La razón de la disminución de la carga de la contaminación del aire en los hogares por los combustibles sólidos podría ser un mejor acceso y uso de combustibles más limpios, como la biomasa refinada, el etanol, el gas licuado de petróleo, la energía solar y la electricidad», dijo Farzadfar. Mejores estufas y ventilación también podrían haber ayudado.

«El patrón cambiante de la contaminación del aire en los hogares debido a los combustibles sólidos a la contaminación ambiental exterior (partículas) tiene importantes implicaciones de política pública», dijo.

Los investigadores reconocieron las limitaciones. Las medidas de contaminación se basan en estimaciones regionales y es posible que no reflejen con precisión la exposición individual. Y los resultados de este análisis de la asociación entre la contaminación por partículas y los resultados cardiovasculares pueden no ser generalizables a otras condiciones de salud o contaminantes.

