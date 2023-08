Haití: Enfermera estadounidense y su pequeña hija liberadas

La enfermera estadounidense Alix Dorsainvil y su hija fueron liberadas el miércoles, casi dos semanas después de haber sido secuestradas en la capital de Haití, según la organización humanitaria El Roi Haití.

El grupo cristiano fundado por el esposo de Dorsainvil pidió que no se contacte a ella ni a su familia: “Todavía hay mucho que procesar y sanar en esta situación”, dijo el grupo en un comunicado.

El grupo agregó que confirmó la liberación segura “con un corazón de gratitud y una inmensa alegría”. No hubo otros detalles disponibles de inmediato, incluido si se pagó algún rescate.

El Departamento de Estado de EE. UU. dijo que agradecía la noticia de que los dos habían sido liberados y agradeció a sus socios interagenciales haitianos y estadounidenses por facilitar la liberación.

“No tenemos mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”, dijo la agencia. “Como se puede imaginar, estas personas han pasado por una prueba muy difícil, tanto física como mentalmente”.

Los funcionarios no proporcionaron otros detalles.

Testigos dijeron a The Associated Press que hombres armados secuestraron a la nativa de New Hampshire y a su pequeña hija a fines de julio en una clínica en un área controlada por pandillas de Puerto Príncipe, donde trabaja Dorsainvil.

El grupo cristiano ha ofrecido atención médica, educación y otros servicios básicos a las personas de las zonas más pobres del país.

La guerra de pandillas ha asolado cada vez más a Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Los pandilleros regularmente matan, violan y retienen a los residentes para pedir rescate. Una organización local sin fines de lucro ha documentado 539 secuestros desde enero , un aumento significativo con respecto a años anteriores.

El 27 de julio, el Departamento de Estado de EE. UU. ordenó la salida de Haití del personal del gobierno de EE. UU. que no es de emergencia, que permanece bajo un aviso de “no viajar”.

En un video publicado en el sitio web de El Roi Haití, Dorsainvil describe a los haitianos como “llenos de alegría, vida y amor”, personas que tuvo la suerte de conocer.

En una publicación de blog, El Roi Haití dijo que Dorsainvil se enamoró de la gente de Haití en una visita allí después del devastador terremoto de 2010 que azotó a la nación caribeña.

Dorsainvil se graduó de Regis College en Weston, Massachusetts, donde un programa apoya la educación de enfermería en Haití.

La presidenta de la universidad, Antoinette Hays, dijo que la comunidad se sintió aliviada al enterarse de la liberación segura de Dorsainvil y su hija. “Enviamos nuestras oraciones y apoyo continuo a su familia y amigos a medida que comienzan el proceso de curación de esta experiencia”.

Derechos de autor © 2023 Prensa Asociada. Reservados todos los derechos. Este material no puede ser publicado, transmitido, escrito o redistribuido.