McLaren 765LT Spider, ingeniería sobre ruedas

El placer de la conducción se disfruta en un sedán turismo más que en ningún otro vehículo y es en el nuevo McLaren -y mejor aún si éste es un descapotable-, donde las sensaciones se elevan a niveles verdaderamente insospechados.

Así nos recibe el nuevo McLaren 765LT Spider 2022, una pieza de ingeniería verdaderamente increíble creada para la velocidad.

Estéticamente, nos encontramos con uno de los trabajos aerodinámicos más elaborados de la firma británica, y e no es una exageración decir que no hay un solo rincón de su carrocería que no se acompañe por un borde aerodinámico, una entrada de aire o algún elemento enfocado en mejorar el rendimiento del vehículo.

Al frente, la iluminación LED destaca los afilados ángulos del modelo, acompañado en todo su kit aerodinámico por elementos de fibra de carbono, incluyendo difusor posterior, alerón y espejos laterales. Y en los costados no podemos dejar de destacar el juego de rines de aluminio ligero con neumáticos Pirelli Trofeo R.

En la cabina, encontramos un tratamiento completo en fibra de carbono que se extiende hasta el techo, los asientos, los paneles de las puertas y el volante.

Al frente destaca la pantalla de infotenimiento con sistema de navegación integrada, radio satelital Sirius, bluetooth, aire acondicionado de doble zona, sistema de audio Bowers & Wilkins, panel de control dinámico y cuadro de instrumentos digital.

Mecánicamente, el McLaren 765LT Spider 2022 es impulsado por un motor V8 de 4.0 litros biturbo que entrega un máximo de 754 caballos de fuerza directo a las ruedas posteriores del modelo, a través de una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades con tres modos de conducción: Comfort, Sport & Track.

Con estos números el vehículo es capaz de acelerar de 0 a 62 mph en tan solo 2.7 segundos, firmando una velocidad máxima de 205 mph.

En efecto, la enorme potencia de su motor y su diminuto peso dado por un chasis enteramente fabricado en fibra de carbono se traducen en una aceleración verdaderamente alucinante.

El McLaren 765LT 2022 ya está disponible con los distribuidores autorizados de la firma británica y el precio de salida sugerido para el modelo es de $532,680, ya incluyendo los paquetes extra de fibra de carbono para el interior y la carrocería, el juego de rines de aluminio ligero y elementos extra como el techo electrocrómico y los gastos de transportación.