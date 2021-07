McCormick retira algunos condimentos por posible contaminación con Salmonella

McCormick & Company, Inc. está iniciando un retiro voluntario del condimento italiano McCormick Perfect Pinch, el condimento italiano culinario McCormick y el condimento Frank’s RedHot Buffalo Ranch debido a una posible contaminación con Salmonella.

La salmonela es un organismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños, ancianos y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados. Las personas sanas infectadas con Salmonella a menudo experimentan fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En raras ocasiones, la infección por Salmonella puede hacer que el organismo ingrese al torrente sanguíneo y produzca enfermedades más graves.

Hasta la fecha no se han informado enfermedades relacionadas con este problema.

Los cuatro productos sujetos a este retiro incluyen:

McCormick Perfect Pinch condimento italiano botella de 1,31 oz

NÚMERO UPC: 052100049731

NÚMERO DE ARTÍCULO DE MCCORMICK: 901582629

CÓDIGOS DE FECHA AFECTADOS: MEJOR PARA EL 26 DE MAYO 24 K, MEJOR PARA EL 27 DE MAYO 24 K, MEJOR PARA EL 04 DE JUNIO 24 K, MEJOR PARA EL 05 DE JUNIO 24 K

McCormick Perfect Pinch condimento italiano botella de 2.25 oz

NÚMERO UPC: 052100038254

NÚMERO DE ARTÍCULO DE MCCORMICK: 901455463

CÓDIGOS DE FECHA AFECTADOS: MEJOR PARA EL 30 DE JUNIO 24 H, MEJOR PARA EL 01 DE JULIO 24 H

Condimento italiano culinario McCormick 1,75 libras. botella

NÚMERO UPC: 52100325743

NÚMERO DE ARTÍCULO DE MCCORMICK: 932574

CÓDIGOS DE FECHA AFECTADOS: MEJOR PARA EL 12 DE JUNIO 24 H

Frank’s RedHot Buffalo Ranch Seasoning botella de 153 g

NÚMERO UPC: 066200021047

NÚMERO DE ARTÍCULO DE MCCORMICK: 901543520

CÓDIGOS DE FECHA AFECTADOS: BB / MA 2022 SEP 06

Los cuatro productos se enviaron a las siguientes ubicaciones:

FECHAS DE ENVÍO: 20 de junio de 2021 al 21 de julio de 2021

ESTADOS ENVIADOS A: AL, CA, CO, CT, DE, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, NC, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, SC, TN, TX, VA, WI

ENVIADO INTERNACIONAL A: Bermuda, Canadá

La FDA señaló a McCormick el riesgo potencial durante las pruebas de rutina. Esta retirada afecta a los casos que se enviaron con los códigos de fecha afectados.

McCormick ha alertado a los clientes y tiendas de comestibles para que retiren el producto con los códigos de fecha afectados de los estantes de las tiendas y los centros de distribución de inmediato, y para que destruyan este producto de una manera que evite cualquier consumo posterior.

Los consumidores no necesitan devolver el producto a la tienda donde lo compraron. En cambio, se insta a los consumidores a desechar el producto retirado y su envase. Comuníquese con Asuntos del Consumidor de McCormick al 1-800-635-2867, de lunes a viernes de 9:30 a. M. A 8:00 p. M. (Hora del este), para obtener un reemplazo o un reembolso completo y para consultas generales.

source:FDA