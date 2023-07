Los principales fabricantes de automóviles se unen para construir una red de carga de vehículos eléctricos

Siete importantes fabricantes de automóviles dicen que están uniendo fuerzas para construir una red de carga de vehículos eléctricos en América del Norte que rivalizaría con la de Tesla y casi duplicaría la cantidad de enchufes de carga rápida en Estados Unidos y Canadá.

General Motors, BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes y Stellantis dijeron el miércoles que compartirán una inversión multimillonaria para construir estaciones de carga de «alta potencia» con 30,000 enchufes en áreas urbanas y a lo largo de corredores de viaje.

El movimiento dramático tiene como objetivo acelerar la adopción de vehículos eléctricos, disipando los temores de que los cargadores no estarán disponibles para viajes de larga distancia.

Las empresas no revelaron el número exacto de estaciones de carga ni los detalles financieros de la empresa conjunta que están formando para instalar la red. Si bien dijeron que el primero de los cargadores de EE. UU. estará listo para el próximo verano, tampoco dijeron cuánto tiempo llevará construir toda la red.

Los fabricantes de automóviles dijeron en un comunicado conjunto el miércoles que quieren construir la «red líder» de estaciones de carga confiables de alta potencia en América del Norte.

“Las partes acordaron no revelar cifras de inversión específicas en este momento, pero los siete fabricantes de automóviles fundadores tienen la intención de trabajar de igual a igual para garantizar el éxito de la empresa conjunta”, dijeron las empresas en un comunicado escrito en respuesta a las preguntas de The Associated Press. «Como puede imaginar, una red de carga de esta escala y de alta potencia requiere una inversión multimillonaria».

Actualmente hay algo menos de 8700 estaciones de carga rápida de corriente continua en EE. UU. y Canadá con casi 36 000 enchufes de carga, según el Departamento de Energía de EE. UU.

Los cargadores rápidos pueden llevar una batería al 80 % de su capacidad en 20 minutos a una hora, lo que los hace óptimos para los corredores de viaje y, en algunos casos, comparables a un llenado de gasolina. Son mucho más rápidos que los cargadores de «Nivel 2» de 240 voltios que pueden tardar horas en cargar completamente la batería.

Se espera que la nueva red tenga de 10 a 20 enchufes de carga por estación, lo que significa que habrá un mínimo de 1.500 estaciones y un máximo de unas 3.000.

La red de Tesla, con la mayor cantidad de cargadores rápidos en América del Norte, tiene 2.050 estaciones y más de 22.000 enchufes en EE. UU. y Canadá, dice el DOE.

La red formada por los siete fabricantes de automóviles sería pública y abierta a todos los propietarios de vehículos eléctricos. Tendrá conectores tanto para los enchufes estándar de carga norteamericanos de Tesla como para los enchufes del sistema de carga combinado utilizados por otros fabricantes de automóviles.

La red acelerará las ventas de vehículos eléctricos en América del Norte al atraer a personas que ahora están leyendo historias sobre agujeros en la red de carga que impiden los viajes de larga distancia, dijo Stephanie Brinley, analista de S&P Global Mobility.

“Les impide incluso explorar cómo es la vida de los vehículos eléctricos”, dijo Brinley. El anuncio de la red “les está dando confianza de que esto va a funcionar”.

En su declaración, los siete fabricantes de automóviles dijeron que usarían energía renovable tanto como sea posible para alimentar los cargadores, y estarán en lugares convenientes con marquesinas y servicios como baños, servicio de alimentos y tiendas cercanas.

Brinley dijo que una buena experiencia de carga es clave para ganarse la confianza de los posibles compradores de vehículos eléctricos. “La realidad es que los consumidores quieren sentirse cómodos cuando cargan”, dijo.

Llevará años y miles de millones de dólares construir la red, que necesitará un cableado eléctrico especial, dijo Brinley.

Los fabricantes de automóviles buscarán utilizar los fondos del gobierno de EE. UU. de la ley de infraestructura bipartidista para ayudar a pagar la red.

“Esta empresa conjunta será un paso fundamental para acelerar la adopción de vehículos eléctricos en los EE. UU. y Canadá”, dijo el director ejecutivo de Honda, Toshihiro Mibe, en un comunicado.