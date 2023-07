Demandas por abuso sexual de Michael Jackson a punto de revivir por corte de apelaciones

Una corte de apelaciones de California considerará el miércoles revivir las demandas desestimadas de dos hombres que alegan que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños durante años, una medida que parece probable que tome la corte después de una decisión tentativa que ordenaría los casos. volver a un tribunal inferior para el juicio.

Las demandas fueron presentadas después de la muerte de Jackson en 2009 por Wade Robson en 2013 y James Safechuck al año siguiente. Los dos hombres se hicieron más conocidos por contar sus historias en el documental de HBO de 2019, » Leaving Neverland «.

Ambos demandaron a MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., dos corporaciones de las cuales Jackson era el único propietario y único accionista.

En 2021, el juez del Tribunal Superior Mark A. Young dictaminó que las dos corporaciones y sus empleados no tenían el deber legal de proteger a Robson y Safechuck de Jackson y desestimó las demandas. Pero en una decisión tentativa el mes pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California revocó a ese juez y ordenó que los casos volvieran a juicio.

Los abogados del patrimonio de Jackson tratarán el miércoles de convencer a la corte de apelaciones de que cambie de rumbo.

Las demandas ya se recuperaron de un despido de 2017, cuando Young las desestimó por estar más allá del plazo de prescripción. Una nueva ley de California que amplió temporalmente el alcance de los casos de abuso sexual llevó a la corte de apelaciones a restaurarlos . El patrimonio personal de Jackson , los activos que dejó después de su muerte, fueron desechados como acusados ​​en 2015.

Robson, ahora un coreógrafo de 40 años, conoció a Jackson cuando tenía 5 años. Luego apareció en videos musicales de Jackson y grabó música en su sello.

Su demanda alegaba que Jackson abusó de él durante un período de siete años. Dice que era empleado de Jackson, y que los empleados de dos corporaciones tenían el deber de protegerlo de la misma manera que los Boy Scouts o una escuela tendrían que proteger a los niños de sus líderes.

Safechuck, que ahora tiene 45 años, dijo en su demanda que conoció a Jackson mientras filmaba un comercial de Pepsi cuando tenía 9 años. Dijo que Jackson lo llamaba a menudo y lo prodigaba con regalos antes de pasar a una serie de incidentes de abuso sexual.

Los herederos de Jackson han negado rotunda y repetidamente que haya abusado de cualquiera de los niños, y han enfatizado que Robson testificó en el juicio penal de Jackson en 2005 que no había sido abusado, y Safechuck dijo lo mismo a las autoridades.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual. Pero Robson y Safechuck se han presentado repetidamente y han aprobado el uso de sus identidades.