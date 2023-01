Los otros ganadores de los premios NACTOY 2023

En la gala de entrega de los Premios NACTOY 2023 (North America Car, Truck and Utility Vehicle of the Year), además del Acura Integra elegido Auto del Año 2023, los restantes ganadores llegaron desde Asia y Detroit.

Kia y Ford se quedaron con las reconocidas distinciones al mejor utilitario (SUV) y a la mejor camioneta, respectivamente.

Desde Detroit fue la nueva Ford F-150 Lightning la ganadora al premio de Mejor Camioneta de 2023, galardón que la firma del óvalo ha obtenido por tres años consecutivos en las últimas ediciones: la Ford Maverick en 2022 y la F-150 en el 2021.

Este premio NACTOY representa una gran victoria para Acura, la firma de lujo de Honda, que durante los últimos años había perdido popularidad en los Estados Unidos ante la llegada de nuevos fabricantes y la renovación de muchos de sus competidores directos.

Por si fuera poco, también representa una pequeña victoria para los autos a gasolina, pues ante la gran popularidad de los eléctricos, el Integra es el único auto con motor de combustión que aparece en el podio de ganadores.

Mientras tanto, en el muy competitivo segmento de los SUV, el nuevo KIA EV6 fue seleccionado como el ganador de la categoría, desplazando al Ford Bronco que resultó victorioso en 2022 y que ahora cede su lugar al utilitario asiático de altas prestaciones.

Como ya es tradición, los ganadores de los premios NACTOY 2023 fueron seleccionados a través de un proceso de votación que consta de tres partes y en el cual participa un jurado compuesto por periodistas automotrices de todos los medios estadounidenses y canadienses.

Cada uno de estos vehículos galardonados fue elegido en una final entre tres modelos finalistas para cada categoría, los mismos que se revelaron el pasado mes de noviembre.